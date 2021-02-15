Экс-жена покойного Андрея Краско рассказала, как он относился к своим внебрачным детям

15.02.2021, 19:50, Разное

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Во время съемок программы «Пусть говорят» Мириам Александрович, экс-супруга покойного Андрея Краско, пояснила о том, как актер относился к собственным внебрачным детям. Кроме этого, в студии появилась певица Анна Быстрова, которая призналась, что родила от артиста дочь Елизавету.

Вдова Андрея Краско убеждена, что он бы не бросил собственных детей, даже если бы они были рождены вне брака. Анна Быстрова утверждает, что за два года со смерти актера, который скончался от сердечной недостаточности, у них случился роман. Они познакомились во время съемок на телевидении в Санкт-Петербурге. Лицо артиста показалось певице знакомым, но она не знала его имени. Между ними вспыхнула искра и вскоре начался бурный роман. Андрей Краско приезжал к возлюбленной по выходным, а последняя их встреча состоялась осенью 2004 года. Когда Анны Быстрова попала в ДТП, то оказалось, что она уже на десятой неделе беременности.

Ведущий программы «Пусть говорят» поинтересовался, почему исполнительница так долго скрывала имя отца своей дочери. Кроме этого, она не пояснила о внучке Ивану Краско после смерти возлюбленного. Раскрыть правду певица решила только спустя 15 лет. Однако результаты проведенного ДНК-теста показали, что Елизавета не является родственницей Ивана Краско.

Одной из приглашенных гостей в студии была Мариана Саид Шах. По словам журналистки, она лично была знакома с одной из возлюбленных Андрея Краско. Она родила актеру дочь, но, когда девочке исполнилось три года, пара рассталась. Несмотря на это, внебрачная наследница получила признание и фамилию знаменитого отца.

Источник: inforeactor.ru