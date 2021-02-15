Эксперты назвали опасные для здоровья диеты

15.02.2021, 19:50, Разное

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Эксперты назвали самые опасные для здоровья взрослого человека и ребёнка диеты. Речь идёт о раздельном питании, макробиотике и вегетарианстве.

Самой распространённой в мире диетой является вегетарианская, которая подразумевает под собой отказ от мяса и, в некоторых случаях, от всей пищи животного происхождения, включая молоко и яйца. Диетологи со всего мира до сих пор спорят о вреде и пользе таких ограничений, но медики сходятся во мнении, что это ничего хорошего не привносит для пищеварительной системы. Животные жиры и белки необходимы организму для нормального функционирования и, если взрослый человек ещё сможет пережить снижение получаемых веществ, то в детском возрасте вегетарианство может привести к нарушениям развития и болезням пищеварительного тракта. В итоге отказ от мяса и рыбы приводит к вымыванию кальция из костей, недостатку витамина B12 и витаминов группы A и D.

Раздельное питание также не является хорошим решением при выборе диеты. Оно подразумевает под собой соблюдение чёткого рациона и внимательное изучение продуктов, которые можно и нельзя смешивать друг с другом. Пагубное воздействие такой диеты сразу же даст о себе знать. Человеческий организм уже с молоком матери впитывает различные вещества и приучается перерабатывать любую пищу в любых сочетаниях. При этом не существует в природе исключительно «чистых» продуктов питания (за исключением мёда), которые бы не содержали другие вещества. Таким образом раздельная диета лишь миф и приводит к истощению организма из-за снижения общей калорийности блюд.

В конце списка находится макробиотика, подразумевающая под собой правильное сочетание не только продуктов, но и их количества. Из этого «учения» эксперты рекомендуют подчерпнуть, что пищу нужно тщательно пережёвывать до 50 раз, а в остальном пользы от дозирования и разделения продуктов нет. В детском возрасте это может привести к дистрофии и нарушению пищеварения. В вершине макробиотики лежит питание одним только рисом, а это приведёт к опасному истощению организма и авитаминозу.

Источник: www.popmech.ru