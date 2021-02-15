Анастасии Самбурской приписывают роман с бизнес-тренером из Подмосковья

15.02.2021, 19:50, Разное

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Журналисты, которые тщательно следят за обновлениями в микроблоге Instagram Анастасии Самбурской, предполагают, что актриса закрутила новый роман. По некоторым данным, возлюбленным 33-летней знаменитости является 39-летний бизнес-тренер из Подмосковья.

К таким выводам представители СМИ пришли после того, как проанализировали публикации певицы. Анастасия Самбурская несколько раз показывала фото и видео, на которых мелькал один и тот же мужчина. Однако его лицо звезда всегда скрывает с помощью смайликов или выбирает ракурс, когда не видно, кто на снимке. При этом, бизнес-коуча Илью Бурмистрова также видели на Мальдивах в то же время, когда там отдыхала актриса.

По словам очевидцев, впервые они увидели Анастасию Самбурскую в сопровождении этого мужчины в декабре минувшего года в ресторане. Кроме этого, бизнес-тренер из Подмосковья ожидал артистку после спектакля «Охота на мужчин» у черного входа театра. После того, как актриса вышла, она отпустила своего водителя автомобиля Bentley и уехала с Ильей Бурмистровым на такси. После посещения ресторана пара вернулась в квартиру певицы.

Как узнали журналисты, у бизнес-коуча есть небольшая консалтинговая компания. Кроме этого, он читает лекции в Школе бизнеса.

Источник: www.mk.ru