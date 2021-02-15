“Ждать реакции Роскомнадзора?” Пропагандиста Соловьева забанили в Clubhouse

15.02.2021, 19:44, Новости дня

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Российского пропагандиста Владимира Соловьева забанили в новой соцсети Clubhouse. Об этом 15 февраля он сообщил в Telegram.

“Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что надо знать о “ценности свободы слова” на этой площадке. Ждать реакции Роскомнадзора?” – написал Соловьев.

Пропагандист не может больше создавать виртуальные комнаты для общения.

“Ваши последние комнаты были помечены как потенциально нарушающие доверие и безопасность, они находятся на проверке”, – говорится в предупреждении соцсети Соловьеву.

Clubhouse – новая соцсеть, где пользователи могут создавать комнаты для общения в аудиоформате. Сейчас присоединиться к ней могут только пользователи iPhone по приглашению от уже зарегистрированного участника. Популярной соцсеть стала, в частности, из-за присутствия знаменитостей.

13 февраля американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пригласил президента РФ Владимира Путина пообщаться в Clubhouse.

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