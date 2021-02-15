 

В Херсонской области при невыясненных обстоятельствах умерли четыре человека

15.02.2021, 19:44, Новости дня
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Полиция устанавливает обстоятельства смерти четырех человек в Новой Каховке Херсонской области. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

В полицию обратилась председатель ОСМД одного из домов в Новой Каховке. Женщина рассказала, что соседка третий день не открывает дверь и не выходит из дома. Люди обратили внимание, что в ее квартире горит свет и работает телевизор.

Для проверки по указанному адресу выехали следственно-оперативная группа подразделения полиции и сотрудники Госслужбы по ЧС. С помощью выдвижной лестницы спасатели поднялись к окну квартиры и увидели, что на кухне на полу лежат четыре человека.

“Во время осмотра места происшествия были обнаружены без признаков жизни владелица квартиры, еще одна женщина и двое мужчин. Предварительно судмедэксперт следов насильственной смерти у граждан не нашел”, – отметили в полиции.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Событие предварительно квалифицировали по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой “несчастный случай”).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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