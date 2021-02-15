Не хотим в следующем отопительном сезоне возвращаться к регулированию цен на газ – замглавы Офиса президента Свириденко

15.02.2021, 19:44, Новости дня

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Граничная цена на газ в 6,99 грн/м3 будет действовать до конца марта 2021 года, а далее в Офисе президента надеются больше не возвращаться к прайс кэпам – ограничениям цен на газ. Об этом во время Всеукраинского форума “Украина 30. Платежка” заявила заместитель Голова офиса президента Юлия Свириденко. Трансляцию организаторы форума вели в Facebook.

“Мы считаем, что надо завершать рынок, завершать реформу рынка газа, надо усиливать роль регуляторов АМКУ, НКРЭКУ, устранить препятствия для потребителей при смене поставщика, и что цена должна формироваться рыночным способом. Нам нужно работать, чтобы в следующий отопительный сезон мы вошли без чрезмерного регулирования цен, а имели открытый, нормальный, конкурентный рынок газа”, – объяснила замруководителя ОПУ Юлия Свириденко.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22-го числа каждого месяца.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января 2021 года установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона.

“Нафтогаз” после этого распоряжения правительства установил цену ниже граничной – в феврале в рамках тарифного плана “Месячный” – 6,86 грн/м3 с НДС.

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