Мнение: Нормальная машина (с)

15.02.2021, 19:42, Разное

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Кстати, о “патриотах”. Вспомнился эпизод с очень забавной “проговоркой”.

Помню, лет 5 назад во Владивостоке ловил я такси – и неожиданно “поймал” “Волгу”. А надо сказать, что у нас на Дальнем Востоке – хоть во “Владике”, хоть в Магадане – отловить на дороге любую машинку отечественного производства, почитай, за счастье. Настолько все забито японскими и корейскими “праворульками”. Ну, я сел, и по дороге решил шофера слегка подначить: мол, как же так – все у вас тут на иномарках, а вы на “Волге”… С чего бы?

И водитель – плотный мужик лет 35, по виду то ли моряк, то ли военный из “бывших” – вдруг завелся. Чуть ли не с вызовом стал мне говорить – а что, мол? Какие могут быть претензии к “Волге”? ЧТо это все помешались – “иномарки”, “иномарки”? Рассказал, как он свою “Волгу” сам отремонтировал, почти полностью заменил ей двигатель, “а салон какой большой, а?” и т.д. В общем, сказал целую речь, с соответствующим пафосом “в защиту отечественного производителя”.

Хорошо. Смотрю – тема “Волги” как-то уж слишком принимается близко к сердцу. Плавно перешли от нее к красоте “Владика”, к его узким улицам… Водитель вообще расцвел, стал рассказывать о любимом городе, как он его хорошо знает. Расслабился, говорит вполне дружелюбно, очами более грозно не сверкает… И среди прочего выдает такую фразу:

– Да вообще – у нас городок-то маленький! Это только кажется, что большой. Если знать, так его не на “Волге”, а на НОРМАЛЬНОЙ МАШИНЕ (выделено мной) за 20 мин объехать можно!

– “Нормальная машина” – это “японка”? – невинно уточнил я.

– Ну да, – автоматически согласился он.

И тут мы оба рассмеялись… (2006)