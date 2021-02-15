 

Мнение: Нормальная машина (с)

15.02.2021, 19:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Кстати, о “патриотах”. Вспомнился эпизод с очень забавной “проговоркой”.

Помню, лет 5 назад во Владивостоке ловил я такси – и неожиданно “поймал” “Волгу”. А надо сказать, что у нас на Дальнем Востоке – хоть во “Владике”, хоть в Магадане – отловить на дороге любую машинку отечественного производства, почитай, за счастье. Настолько все забито японскими и корейскими “праворульками”. Ну, я сел, и по дороге решил шофера слегка подначить: мол, как же так – все у вас тут на иномарках, а вы на “Волге”… С чего бы?

И водитель – плотный мужик лет 35, по виду то ли моряк, то ли военный из “бывших” – вдруг завелся. Чуть ли не с вызовом стал мне говорить – а что, мол? Какие могут быть претензии к “Волге”? ЧТо это все помешались – “иномарки”, “иномарки”? Рассказал, как он свою “Волгу” сам отремонтировал, почти полностью заменил ей двигатель, “а салон какой большой, а?” и т.д. В общем, сказал целую речь, с соответствующим пафосом “в защиту отечественного производителя”.

Хорошо. Смотрю – тема “Волги” как-то уж слишком принимается близко к сердцу. Плавно перешли от нее к красоте “Владика”, к его узким улицам… Водитель вообще расцвел, стал рассказывать о любимом городе, как он его хорошо знает. Расслабился, говорит вполне дружелюбно, очами более грозно не сверкает… И среди прочего выдает такую фразу:

– Да вообще – у нас городок-то маленький! Это только кажется, что большой. Если знать, так его не на “Волге”, а на НОРМАЛЬНОЙ МАШИНЕ (выделено мной) за 20 мин объехать можно!

– “Нормальная машина” – это “японка”? – невинно уточнил я.

– Ну да, – автоматически согласился он.

И тут мы оба рассмеялись… (2006)

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Мнение: Безопасность в обмен на свободу

25.09 / Минздрав: лекарства от COVID-19 войдут в перечень жизненно необходимых в течение недели

30.07 / В Челябинске загорелся недостроенный отель

11.01 / Ученые обнаружили пищевой патоген, влияющий на развитие редкого вида рака мозга

07.02 / Мнение: Приостановлен показ фальшивого Навального

12.02 / Мать четверых детей 47-летняя Мария Порошина рассказала о новом возлюбленном

19.10 / Кажется, у меня коронавирус. Что делать?

07.11 / Эксперты рассказали о напитках, снижающие риск смерти от коронавируса

03.09 / Федосеева-Шукшина оскорблена тем, что Алибасов подал на развод за ее спиной

21.01 / Ученые выделили пять типов коронавирусной инфекции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска