 

Мнение: Украинская Чечня

15.02.2021, 19:34, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вчера вечером угораздило вернуться в гостиничный номер, включить телевизор и напороться на «Вести недели» и репортаж о поездке президента Украина Владимира Зеленского на Донбасс.

Сколько гадостей обрушилось на главу соседнего государства в эфире российского госканала. Пересказывать не буду….  Мне дургое интересно.  Вспомнились визиты Владимира Путина в Чечню.

И чем путинские поездки в Чечню отличаются от поездок Зеленского на Донбасс?

Ничем не отличаются. Путин летал на территорию России, захваченную бандосами. И Зеленский посетил территорию Украины, захваченную бандосами. Для Зеленского сегодняшний Донбасс – это все-равно что для Путина Чечня на стыке веков…. Ну разве что официальные лидеры арабских стран в те годы публично не говорили, что «мы Чечню не бросим, несмотря ни на что…»

На снимке: Путин в Чечне, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / Роды вместе! – Личное мнение

27.08 / Нечистоты из бака Superjet пролились над протестующими в Беларуси

26.10 / Правительство Испании одобрило введение комендантского часа в стране до мая

20.10 / Мнение: О прогрессирующем параличе президента Путина

13.07 / Егор Крид нашел замену Нюше

09.01 / Застрявшие. Ковид роуд-муви

31.12 / Мнение: Можно ли вести честный бизнес в России?

29.06 / В Ростове-на-Дону пилоты посадили пассажирский самолет с отказавшим двигателем

21.10 / Под Оренбургом появился памятник убийце Чапаева

23.12 / Бывший директор ЦРУ рассказал о «летающих тарелках»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска