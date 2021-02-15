Мнение: Украинская Чечня

15.02.2021, 19:34, Разное

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Вчера вечером угораздило вернуться в гостиничный номер, включить телевизор и напороться на «Вести недели» и репортаж о поездке президента Украина Владимира Зеленского на Донбасс.

Сколько гадостей обрушилось на главу соседнего государства в эфире российского госканала. Пересказывать не буду…. Мне дургое интересно. Вспомнились визиты Владимира Путина в Чечню.

И чем путинские поездки в Чечню отличаются от поездок Зеленского на Донбасс?

Ничем не отличаются. Путин летал на территорию России, захваченную бандосами. И Зеленский посетил территорию Украины, захваченную бандосами. Для Зеленского сегодняшний Донбасс – это все-равно что для Путина Чечня на стыке веков…. Ну разве что официальные лидеры арабских стран в те годы публично не говорили, что «мы Чечню не бросим, несмотря ни на что…»

На снимке: Путин в Чечне, фотография отсюда