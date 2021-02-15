 

Володин: Навальный в суде ведет себя как последний негодяй

15.02.2021, 19:28, Разное
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“Какое бы решение суд ни принял, очевидно, что сам Навальный считает такое поведение нормой… Тот, кто из него сотворил кумира, возможно, после этого поведения задумается”, – подчеркнул Володин.

По словам спикера, очевидно, что блогер ведет себя “как последний негодяй”. Десять раз стоит подумать, следует ли поддерживать такого человека, добавил председатель ГД.

Навальный оказался не только инструментом в руках зарубежных стран и их спецслужб, но и подлым человеком, считает Володин. У блогера нет уважения к старшим, он цинично себя ведет по отношению к человеку, который жертвовал жизнью ради спасения страны, возмутился спикер Госдумы.

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко олицетворяет всех, кто воевал и погиб, резюмировал председатель Государственной Думы.

Напомним, что в июне прошлого года Следственный комитет возбудил против Навального уголовное дело по обвинению в клевете на ветерана Великой Отечественной, который снялся в ролике в поддержку поправок к Конституции. Участников съемок блогер назвал “позором страны” и “предателями”.



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