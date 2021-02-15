 

Женщина впервые возглавила ВТО

15.02.2021, 19:28, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Впервые в истории Всемирной торговой организации ее генеральным директором станет женщина. Произойдет это эпохальное событие 1 марта 2021 года. Честь стать первой женщиной-главой ВТО досталась Нгози Оконджо-Ивеале из Нигерии, передает Общественная служба новостей. Вдобавок ко всему она станет и первой африканкой на этой должности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / “Мозг стареет на 10 лет”: Ученые предупредили о неожиданных последствиях COVID-19

07.08 / Об экстерриториальном авторитаризме Коммунистической партии Китая

08.12 / София Ротару на “Песне года” публично накричала на разгневавшего ее помощника

31.08 / В доме Николая Баскова поселилась женщина

29.01 / “Спектр метаболитов в воздухе”: Ученые создали определяющий коронавирус по запаху прибор

14.09 / Девушка умерла на глазах избранника во время свидания

27.11 / Российский фильм «Зеленый слоник» включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

09.12 / Ученые: Тщательный уход за ротовой полостью снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

06.12 / Мнение: Вакцинация от коронавируса

17.10 / Избитый силовиками участник протестов в Минске признался, что умышленно подставлялся под удары дубинками ради пенсии по инвалидности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска