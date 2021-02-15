Женщина впервые возглавила ВТО

15.02.2021, 19:28, Разное

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Впервые в истории Всемирной торговой организации ее генеральным директором станет женщина. Произойдет это эпохальное событие 1 марта 2021 года. Честь стать первой женщиной-главой ВТО досталась Нгози Оконджо-Ивеале из Нигерии, передает Общественная служба новостей. Вдобавок ко всему она станет и первой африканкой на этой должности.