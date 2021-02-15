Новому премьеру Италии предрекли особый статус на Западе

15.02.2021, 19:24, Новости дня

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«Марио Драги долгое время возглавлял Европейский центробанк и поэтому воспринимается как видный представитель наднациональной европейской бюрократии. Поэтому он теперь может претендовать на статус, по крайней мере, равный статусу Макрона», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Генри Сардарян, комментируя появление в Италии нового главы кабинета министров.

«До сих пор только об Эммануэле Макроне говорили как о новом представителе панъевропейских ценностей и коллективного Запада, который выйдет на первый план после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ», – напоминает декан факультета управления и политики МГИМО, доктор политических наук, представитель РФ в экспертном комитете ООН по государственному управлению Генри Сардарян.

«Все эксперты сходятся во мнении, что собственной геополитической стратегии у Драги нет. Также надо учесть, что министр иностранных дел Италии, представитель движения «5 звезд» Луиджи ди Майо сохранил свою должность. Но в любом случае, во внешней политике Италии теперь усилится трансатлантический вектор: Рим сблизится с Вашингтоном, смягчит тон в диалоге с Брюсселем, – считает Сардарян. – При этом каких-то резких изменений, смены риторики в отношениях с Москвой и Пекином от нового премьера ждать не стоит».

Что касается внутренней политики, то в первую очередь перед кабинетом Драги стоят задачи по улучшению социально-экономического положения Италии, значительно пострадавшей как от коронавируса, а также от преодоления последствий самой пандемии, отмечает Сардарян. «Драги – технократ, временная фигура, которая, как надеются в Риме, не будет вступать в партии и блоки. Драги заинтересован в том, чтобы новые выборы в парламент не проводились, он получил вотум доверия от текущего состава парламента Италии, в котором сохраняется коалиция «Пяти звезд» с демократами, сделав Марио Драги техническим премьером», – говорит профессор МГИМО.

Нынешний состав парламента Италии избран в 2018 году сроком на пять лет. «Если коалиции удастся улучшить социально-экономическую ситуацию в Италии и побороть последствия пандемии, Драги может надолго остаться техническим премьер-министром», – говорит Сардарян.

Напомним, бывший председатель Европейского центробанка Марио Драги возглавил новое правительство Италии и представил его состав президенту страны Серджо Маттарелле. В субботу новое правительство Италии было приведено к присяге. В понедельник президент РФ Владимир Путин поздравил Драги со вступлением в должность.