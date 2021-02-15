Производство водки в РФ продолжило падать, а молока – расти

15.02.2021, 19:24, Новости дня

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В январе 2021 года производство водки в РФ снизилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом производство молока в январе составило 468,67 тысячи тонн – на 4,1% больше, чем в январе 2020 года, следует из данных Росстата.

Таким образом, в январе объем производства водки составил 3,87 млн декалитров, говорится в материалах Росстата со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

В январе производство коньяка сократилось на 25,6%, шампанского – на 45% по сравнению с показателем за январь 2020 года. Коньяка в прошлом месяце было произведено 457 тыс. декалитров, игристых вин и шампанского – 462 тыс. декалитров. При этом производство вина выросло на 35,8% – до 1,55 млн декалитров, передает ТАСС.

Помимо этого, в январе было разлито 355,6 млн полулитров минеральной природной воды (-5,3% в годовом выражении); питьевой воды, в том числе газированной, – 597,1 млн полулитров (-1,3%).

Что касается продуктов питания, то их производство в январе 2021 сократилось на 2% относительно января прошлого года и на 14,6% – по сравнению с декабрем 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Так, в январе было произведено 233,4 тыс. тонн мяса (+ 3,4% относительно января 2020), охлажденного мяса птицы – 261,98 тысячи тонн ( -2,1%), вареных колбасных изделий – 121,74 тыс. тонн (+ 4,8%), мясных и мясосодержащих полуфабрикатов – 331,69 тыс. тонн (+ 9,7%), сливочного масла – 21,29 тыс. тонн (- 1,2%), сыров – 41,73 тысячи тонн (-2,5%).

Мороженой рыбы в январе было произведено 197,63 тыс. тонн (+18,3% по сравнению с январем 2020 года), мороженого рыбного филе – 21,09 тыс. тонн (+5%), свежего или охлажденного филе – 285 тонн (+ 1%).

Икры осетровых рыб изготовлено 4,3 тыс. тонн (+65,3%)объем производства икры лососевых рыб снизился на 32,5%, до 96 тыс. тонн.

Выпуск шоколада и кондитерских изделий с сахаром вырос на 6,1%, до 128,82 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что производство молока в РФ в прошлом году увеличилось на 2,7% по отношению к показателям 2019 года. В 2020 году в стране было произведено 32,2 млн тонн молока. Водки в РФ в 2020 году было произведено на 4,9% меньше по сравнению с показателем 2019 года – 79,5 млн декалитров. При этом производство водки в декабре снизилось на 8,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.