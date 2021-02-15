Мнение: Эмоциональный КБЖУ

15.02.2021, 19:14, Разное

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Ресурс имиджа тесно связан с ресурсом любви.

Но если для первого главное – ваша физическая форма, для второго – эмоциональное содержание.

Физической форме более всего вредит лишний вес. Значительный лишний вес, а не пара лишних килограммов.

Эмоциональному содержанию тоже вредит лишний вес. Только не физический, а эмоциональный.

Если вы хотите хороший имидж и особенно отличный имидж, лишний вес придется сбросить.

Это главное, что нужно знать про имидж.

Индивидуальный стиль, типы имиджа, гармоничный образ – все это потом.

Сначала надо избавиться от лишнего веса, особенно если он большой.

Лишний вес – это избыток жира и связанной с ним воды.

Для избавления от лишнего веса существует один единственный способ.

Другого способа не было, нет и не будет.

Это дефицит калорий.

Вы должны потреблять меньше калорий, чем сжигаете. Это позволит вам худеть.

Все остальное, связанное с похудением, обеспечивает этот дефицит и его безопасность.

Заниматься физкультурой нужно, чтобы сжигать больше и таким образом увеличивать дефицит.

Есть нежирные, богатые белком и витаминами продукты нужно, чтобы дефицит калорий не влиял на самочувствие и здоровье.

Силовые упражнения позволят беречь мышечную массу, поэтому похудение идет быстрей и безопасней.

Правильный режим позволяет снизить стресс, уменьшить аппетит и улучшить метаболизм.

То же самое касается действия пищевых добавок: сжигать больше, потреблять меньше.

Все это направлено на одно: создать дефицит калорий.

Люди, которые не создают дефицит калорий, похудеть не могут.

Поэтому буква К в формуле КБЖУ (калории-белки-жиры-углеводы) – самая важная.

А БЖУ позволяет снижать К, но полноценно питаться, становясь более красивым и здоровым.

Если вы до сих пор в поиске волшебных пилюль, которые избавят вас от необходимости следить за КБЖУ, вы витаете в облаках и зря теряете время.

Все пилюли – это только помощь для поддержания КБЖУ, как и все психологические приемы.

Есть много приемов, которые позволяют мотивировать себя на правильный КБЖУ, и сохранять эту мотивацию на протяжении трех-шести месяцев, которые обычно необходимы, чтобы сбросить лишний вес.

Но нет таких практик, которые позволяют худеть без учета К и оставаться здоровым без учета БЖУ.

Учет КБЖУ – это значит, что вы должны осознанно питаться, следить за калорийностью и составом того, чего едите.

Не следить могут позволить себе только те, у кого вес в норме.

Все это общеизвестные вещи, которые не знают лишь те, которые знать не хотят.

В ресурсе любви тоже есть свой КБЖУ, без которого невозможна прокачка этого ресурса, как прокачка имиджа невозможна, если не избавиться от существенного лишнего веса.

Чтобы начать прокачивать имидж, нужно сначала получить ту форму тела, которая похожа на нормальную, человеческую. Нужно убрать десятки сантиметров лишнего веса, которые превращают вас в бесформенную массу и не дают выглядеть красивым мужчиной или красивой женщиной. Потом уже можно работать над стилем и образом.

В любви тоже есть субстанция, которая будучи слишком большой и избыточной, не позволяет пролезть между Сциллой и Харибдой и войти в поток, застревает как Винни-Пух в дверь Кролика.

Только в любви ожирение касается не тела, а с эмоциональности.

Эмоциональность для любви имеет точно такое же значение, как тело для имиджа.

И эта эмоциональность может быть избыточной, по аналогии с телом.

Людей с избыточной эмоциональностью в некоторых эзотерических изданиях прошлого века называют психологическими вампирами.

Термин "психологический вампиризм" впервые начала использовать Дион Форчун в 30-ых годах прошлого века, а затем к ней присоединились другие оккультисты, члены Ордена Золотой Зари.

Чуть позже психологических вампиров в некоторых эзотерических кругах стали даже делить на солнечных и лунных.

К сожалению, как это обычно бывает с людьми, многие стали путать тех, кто пытается завладеть чужой энергией и тех, кому люди сами отдают свое внимание. Первые всех раздражают и отталкивают, вторые всем нравятся. "Вампиры" – первые, и им никто ничего хочет отдавать, поскольку от общения с ними сразу же чувствуют усталость. Это несчастные люди с неадекватной эмоциональностью, той самой избыточной, от которой нужно избавляться.

"Солнечные вампиры" – громкие, шумные, требовательные, всем навязывающие свое мнение. Вы узнаете в этом верхние баги: Штурманов, Выскочек, Училок. "Лунные вампиры" – унылые, плаксивые, недовольные и вечно обвиняющие. Вы узнаете в этом нижние баги: Попрошаек, Плакс, Учениц. Система багов сложней, однако некоторую аналогию здесь увидеть можно.

Эмоциональность таких людей все время вываливается из границ, пытается отжать внимание и энергию у других людей заходами сверху или вытянуть из них что-нибудь снизу.

И в отличие от толстых людей, каждый из которых хотел бы стать стройнее и большинство видят свои внешние недостатки, люди с избыточной эмоциональностью не замечают своих проблем и считают себя нормальными или даже лучше других.

Чтобы иметь шанс на прокачку любви, необходимо сделать свою эмоциональность более-менее адекватной.

И до того, как начать работать над стратегиями, учиться диалогам и правильным ходам, необходимо избавиться от лишних килограммов эмоций.

А для этого нужно следить за эмоциональным КБЖУ.

Давайте попробуем немного с этим разобраться.

Что такое эмоции?

Эмоции – это психические процессы, которые выводят нервную систему из состояния покоя в состояние неустойчивого изменения, обычно – реакции на возникающую потребность.

Адекватные эмоции служат для регуляции человеком своего состояния и поведения. Человек ориентируется на возникающие эмоции точно так же, как он ориентируется на ощущения. Он меняет положение тела, ощущая физический дискомфорт, и меняет что-то в поведении, в ситуации, если чувствует дискомфорт эмоциональный.

То есть адекватные эмоции – это безусловное благо. Они позволяют человеку легко и точно рефлексировать свои потребности и мотивировать себя на удовлетворение этих потребностей, делая свою жизнь более качественной и продуктивной.

Но у эмоций есть две особенности, которые могут превратить их из безусловного блага в зло.

1. Идеаторность эмоций

Это способность эмоций возникать не в связи с текущей ситуацией, а в связи с личным восприятием человека.

Вот какие свойства эмоций этому способствуют:

– пристрастность (многочисленные субъективные искажения, когда померещилось, показалось, представилось),

– суммация (объединение эмоций, когда "накопилось" и "накипело"),

– мнестичность (присоединение воспоминаний и ассоциаций, субъективно искаженных),

– иррадиация (распространение одной эмоции на все остальное).

Из-за идеаторности эмоций (от слова "идея") человек эмоционально реагирует не на какой-то актуальный стимул, не на насущную потребность, как ее описывали Гете и Оствальд, а на какие-то фантомы. В его реальной ситуации такие эмоции являются неадекватными и избыточными.

Любая мелочь, даже воображаемая, может сработать как триггер и запустить поток отрицательных и разрушительных эмоций.

В наши токсичные времена ответственными за триггеры человека часто назначаются окружающие, будто другие должны следить за тем, чтобы не сработал чей-то триггер.

На самом деле это человек несет ответственность за идеаторность своих эмоций и должен следить за тем, чтобы его эмоции были адекватны происходящему.

Это и значит – эмоциональность в границах.

Красивая и стройная эмоциональность.

2. Коммуникативность эмоций

Второй важнейшей особенностью эмоций является их способность передавать информацию.

Посредством эмоций люди активно общаются, демонстрируя свое отношение к разным вещам, ситуациям и друг к другу. Особенно это касается экспрессий, то есть интенсивных эмоций.

С коммуникативностью тесно связана заразительность эмоций. Эмоциями легко заразить другого, "испортить настроение", "нагнать тоску" или наоборот мотивировать на что-то. Заразительность эмоций – эволюционное условия выживания вида. Но условием выживания и развития она становится только при условии хороших личных границ.

Именно поэтому люди несут ответственность за свои эмоции. Неадекватная эмоциональность разрушает не только их. Если они выражают свои эмоции в присутствии других людей и эти эмоции неадекватны, они могут не просто раздражать, но и вредить другим, снижать мотивацию, создавать стресс, нервировать, даже отнимать энергию у тех, чьи границы тоже плохи.

Именно с этим связаны представления об энергетических вампирах.

После Второй мировой войны Рон Хаббард, создатель Саентологии, описал свою знаменитую шкалу эмоциональных тонов. При всей сомнительности некоторых идей Хаббарда открытие им эмоциональной шкалы заслуживает внимания.

Хаббард обращал внимание на заразительность эмоций, в связи с чем рекомендовал всем, заботящимся о своем самочувствии и продуктивности, не общаться с людьми, эмоциональное состояние которых зафиксировалось на низких эмоциональных тонах. Хаббард считал, что таким образом утекает энергия и человек теряет силы.

Шкала Хаббарда выглядела примерно так.

8.0 – восторг

6.0 – эстетическое наслаждение

4.0 — энтузиазм

3.5 — бодрость

3.0 — консерватизм

2.5 — скука

2.0 — антагонизм

1.5 — злость

1.2 — антипатия

1.1 — скрытая враждебность

1.0 — страх

0.9 — жалость к себе

0.5 — горе

0.1 — апатия

0.0 — смерть

Я потом свою эмоциональную шкалу покажу, она другая и я объясню, почему. Но эта – классика, поэтому привожу пока ее.

Ненадолго каждый человек мог оказаться на разных уровнях такой шкалы, но если человек надолго зависал на уровнях ниже 3.0 общение с ним могло быть опасным для тех, кто стабильно находится уровнями выше.

При этом те, кто находятся выше, очень благоприятны для тех, кто находятся ниже. Они могут повысить его эмоциональный тон и таким образом способствовать не только эмоциональному, но и энергетическому подъему.

Это связано с очень важной характеристикой эмоций – стеничностью.

Эмоции имеют три главных характеристики.

1. Валентность (положительные или отрицательные)

2. Интенсивность (сильные или слабые)

3. Стеничность (мотивирующие или фрустрирующие)

Вот стеничность эмоций – это о связи эмоций и энергии, о прямой связи.

Чтобы поддерживать высокую мотивацию к жизни и деятельности, необходимо держать свою эмоциональность на высоких уровнях.

Это нельзя делать за счет подавления реальных потребностей, за счет блокировки рефлексии, иначе это будет выливаться в очень большие проблемы.

Вот почему люди на постоянном позитифчике так же неадекваты, как и унылые нытики.

Энергию первые не зарабатывают, а берут в кредит, поскольку имитируют эмоции, а не переживают их.

Кроме того, если они демонстрируют активный позитиф в ситуациях общей серьезности и тем более общей скорби или трагедии, их эмоциональность неадекватна и вызывает у людей гнев.

Наилучшей эмоциональностью, по аналогии с крепким, здоровым, стройным телом, является такая эмоциональность, в которой идеаторность направлена на продуктивность, в которой валентность и интенсивность адекватны ситуации, а заразительность имеет высокие эмоциональные тона.

Что это значит?

Идеаторность, направленная на продуктивность, – это значит вы суммируете эмоции и вспоминаете моменты прошлого не для того, чтобы расшатать себя и других, а для того, чтобы мотивировать на полезные дела, улучшить качество общения. Вы не занимаетесь тем, что предаетесь унынию, самосожалению, смакованию обид.

Это позволяет не сливать энергию в яму и не отравлять своими токсичными эмоциями близких.

Рядом с вами другим хочется находиться. Вы кажетесь приятным человеком, эмоционально комфортным или даже очаровательным, привлекательным.

Все рыбаки без исключения обладают этим качеством.

Адекватная валентность и интенсивность – это значит вы выражаете и даже переживаете эмоции адекватно тому, что действительно происходит, а не тому, что вам припомнилось, померещилось или на что вы себя накрутили.

В этом случае вы находитесь "на одной волне" с близкими, не грузите их, не достаете, они не ощущают, что вы их опускаете эмоционально или даже давите.

Обратите внимание, люди очень часто выражают именно это, когда хотят о человеке с неадекватной эмоциональностью.

Причем давить можно как сильными негативными эмоциями, так и позитивными, если те не адекватны ситуации, например человек рассказывает вам о беде, а вы радостно шутите или ободряете его жизнеутверждающими речевками. Слишком слабые эмоции тоже могут раздражать. Если человек вложился, чтобы порадовать вас, а вы сидите задумчивы и молчаливы, размышляя о чем-то философском, это может быть слишком слабая интенсивность и неадекватная валентность. Это тоже будет мимо границ.

Заразительность, имеющая высокие эмоциональные тона – это когда вы являетесь другим не эмоциональной обузой, а эмоциональной поддержкой, заражаете делом, а не безделием, радостью, а не тоской.

Примеры такой заразительности можете сами привести.

Как и примеры всего остального.

Я хоть и начала с КБЖУ, но как привести ежедневный эмоциональный КБЖУ в норму, я расскажу подробней в следующий раз, пока и так информации много.

Обсудим пока это.

Как можно сразу заметить, без нормального локуса и фокуса красивую эмоциональность не получить.

Но нужно попытаться хотя бы избавиться от лишнего центнера эмоций.

Если нарисовать эмоциональность типичного рапана в виде физического тела, получится что-то вроде того:

Или такое:

У нерыб и тем более рыбаков эмоциональность совсем иная.

Вдохновляющая на творчество и игры, интеллектуально заводная, сексуально волнующая.

Спонтанная еще и в том смысле, что при общении с ними у нас самих становится больше спонтанности.

Поэтому с ними рядом всем хочется находиться. Поэтому к ним всех и тянет.

Понятен этот момент?