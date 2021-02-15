 

МЧС наградило школьника, разбившего вечером 14 февраля 20 фонариков

15.02.2021, 19:11, Разное
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Министр чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев наградил почётной грамотой ведомства и званием «Юный герой» пятиклассника Максима Артёмочкина за 20 подбитых фонариков в ходе акций сторонников оппозиции 14 февраля.

Как рассказал школьник, он прилетел из Нарьян-Мара в гости к бабушке и дедушке в Москву, поскольку в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия в школах временно прекращены. Прогулявшись по Красной площади и Старому Арбату, мальчик отправился на Патриаршие пруды, где обнаружил гуляющих людей с зажжёнными фонарями и смартфонами. На этот случай у него была заготовлена рогатка, которую он использовал в качестве оружия.

Москвичам не понравились действия юноши, и он был вынужден спасаться бегством с криками о помощи. На подмогу подоспели сотрудники полиции, поначалу ошибочно принявшие школьника за хулигана, но ознакомившись с видеозаписью, поблагодарили за противодействие проведению несанкционированной акции и доставили к бабушке с дедушкой.

На следующий день юного героя наградили в Кремле. Помимо грамоты, он получил бесплатную путёвку в Артек. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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