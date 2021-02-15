Мнение: Небывалые успехи

15.02.2021, 19:08, Разное

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Успехи российского агропромышленного комплекса в последние годы стали одной из причин роста цен на продукты в РФ, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в программе “Действующие лица с Наилей Аскер-заде” на канале “Россия-1”.

“Причиной такого роста цен стали в каком-то смысле успехи нашего сельского хозяйства последних лет. Мы реально стали крупнейшим экспортером, особенно по пшенице, у нас действительно, по-моему, год назад или два, экспорт продовольствия стал больше экспорта вооружений. Производители, когда цена повышается, они, вполне естественно, продают туда, где она выше – она выше на экспорт”, – заявил министр.

Удивительные черты российской экономики давно перестали удивлять. Скажем, цена на бензин в стране вообще никак не зависит от мировых цен на нефть — ее стабильному поведению можно только завидовать. Она растет в любом случае, да и как ей не расти, если налоги в цене на него уже перевалили за половину того, что каждый платит на заправке. А как не поднимать налоги, если надо воевать в добром десятке «холи шит» по всему миру, кормить путинских дружков очередными распильными проектами, дворцы строить и перестраивать от фундамента. Да нанимать все больше карателей, чтобы защищать гениальных стратегов от собственного народа.

С продовольствием история тоже давно известна. Ключевой параметр российского потребительского рынка — чудовищно низкая платежеспособность населения. Оно просто не в состоянии потреблять столько, сколько требуется для сколь-нибудь нормальной жизни. Делать это при нищенских доходах населения, где к экстремально бедным относится четверть, а просто к бедным — еще 40 процентов населения, невозможно. Эти люди не в состоянии покупать нормальную еду, носить нормальные вещи, а потому вынуждены покупать ядовитые суррогаты. Уже набивший оскомину пример роста цен на молочную продукцию, синхронизированный с ростом цен на пальмовое масло — это они и есть, суррогаты. Другое здесь продать невозможно.

Возникает замкнутый круг. Нищее население не может обеспечивать спрос на производимое продовольствие, и оно в виде самого примитивного сырья попросту уходит на экспорт. Что в свою очередь повышает цены на внутреннем рынке и еще сильнее сжимает платежеспособный спрос.

В итоге министру нужно не рапортовать об успехах, а бить тревогу. Но зачем эти сложности, если можно рапортовать об успехах, которые народ на своих столах не может увидеть.

Кстати говоря, революция в Египте в 11 году и произошла, когда внезапно выросли цены на зерно в связи с засухой 10 года. И доведенное до отчаяния население вышло на улицу.

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