Импотенция внешней политики ЕС

15.02.2021, 19:04, Разное

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После конфуза в Москве, Брюссель намерен занять более твердую позицию в отношении России

После недавнего унижения своего высокопоставленного дипломата российскими официальными лицами, Европейский Союз может теперь пойти на более жесткие меры в отношении Москвы. Страсти в Брюсселе накаляются, хотя у блока нет истории сильной общей внешней политики.

By Markus Becker und Christoph Schult 12.02.2021

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и верховный представитель ЕС Хосеп Боррелл в Москве 5 февраля: язык холодной войны Фотография: picture alliance / dpa

Жозепу Борреллю на самом деле не нужна была белая маска, которая была на нём – настолько ему ему было одиноко в Европейском парламенте во вторник днем. Зал пленарных заседаний, вмещавший более 700 депутатов парламента, из-за коронавируса был практически пуст.

Фотограф нацелился на испанца, который занимает пост Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности чуть больше года, с расстояния нескольких метров. Боррелл, похоже, этого не заметил. Его глаза, устремленные в пространство, были полузакрыты. Вас можно было бы простить за то, что вы подумали, будто он просто немного вздремнул перед тем, что могло оказаться его самой важной речью за весь срок его пребывания на высоком посту.

Но для Боррелла, по прозвищу «Пепе», речь шла о борьбе с ущербом, возможно, даже о последней попытке сохранить свой пост. Это также касалось внешней политики ЕС, слабость которой была жестоко выявлена ​​во время недавнего визита Боррелла в Москву.

PR Катастрофа в Москве

Первая с 2017 года поездка высокопоставленного представителя ЕС в российскую столицу на прошлой неделе обернулась пиар-катастрофой. Боррелл сидел на рабочем обеде с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 5 февраля, когда российские СМИ сообщили в Twitter, что Москва выслала дипломатов Германии, Швеции и Польши.

И это было не первое оскорбление во время поездки. Незадолго до этого Лавров публично унизил Боррелла на пресс-конференции, с недовольным видом заявив, что ЕС является «ненадежным партнером». Он также сказал, что Европа «культурно высокомерна» из-за того, что не поделилась с Москвой выводами своего расследования нападения на оппозиционного политика Алексея Навального. Он сказал, что только военные врачи могли обнаружить присутствие российского нервно-паралитического вещества “Новичок” в Навальном. Лавров сказал, что это весьма показательно, хотя его собственные разведчики наверняка знали, что они использовали, когда пытались убить оппозиционного политика.

Плохо не только то, что Боррелл мало сказал в ответ на словесную атаку, но затем он ещё и оказал Лаврову услугу, раскритиковав правительство США за его политику в отношении Кубы. Вместо того чтобы дать отпор, главный дипломат ЕС заявил, что в настоящее время ни от одного государства-члена ЕС «нет предложений» о новых санкциях против России, хотя обсуждение этих шагов уже идет полным ходом.

Вернувшись в Брюссель, Боррелл пытался защитить себя в парламенте. Он сказал, что прямо говорил с Лавровым за закрытыми дверями. И когда он призвал к немедленному освобождению Навального и расследованию нападения, разговор стал «горячим». Он также сказал, что РФ не является современной демократией и «идет по тревожному авторитарному пути». И что вскоре он предложит «решительные действия» по сдерживанию России.

Это был жаргон холодной войны, который при нормальных обстоятельствах вызвал бы большой переполох. Но в этом случае слова оказались просто пустым звуком. Похоже, Боррелл с опозданием пытался выиграть битву, которую он давно проиграл.

Инцидент высветил проблемы внешней политики ЕС

Дебаты по поводу злополучного визита Боррела в Москву подчеркивают, что в течение многих лет шло не так с европейской внешней политикой. Во-первых, люди, избиравшиеся на этот пост. Единственным политическим тяжеловесом, который до сих пор занимал пост высокого представителя, был Хавьер Солана, бывший министр иностранных дел Испании. Его преемники, Кэтрин Эштон из Великобритании и Федерика Могерини из Италии, изо всех сил пытались быть услышанными среди министров иностранных дел стран-членов ЕС. Среди европейской публики почти никто не знал, кто они такие.

73-летний Боррелл также неизвестен как влиятельное лицо. Его назначение стало результатом политической сделки. Чтобы протолкнуть Урсулу фон дер Ляйен на пост президента Европейской комиссии, канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону требовалась поддержка левоцентристских социал-демократов. Их поддержка была в основном организована премьер-министром Испании Педро Санчесом, которому взамен разрешили назначить своего кандидата на пост высокого представителя. Он выбрал Боррелла.

Кроме того, Боррелл, несмотря на то, что он занимал многочисленные политические посты в Испании, в том числе в качестве министра иностранных дел, не имеет большого опыта в отношениях с Восточной Европой и Россией. Его опыт уже давно связан с политикой в отношении развивающихся государств, и до сих пор его интересы были сосредоточены на Южной Америке и Африке, которые в настоящее время не являются горячими точками европейской внешней политики.

Но Боррелл мало что может сделать со своей самой большой проблемой. Дело в том, что его работа зависит от воли 27 государств-членов и принципа единодушия, который все еще применяется к вопросам внешней политики. «Договориться о единой внешней политике ЕС иногда труднее, чем пасти орду блох», – говорит бывший президент Европейского парламента Мартин Шульц, который также является членом фракции социал-демократов.

Решительные слова фон дер Ляйен о том, что она возглавит «геополитическую комиссию» и что Европа должна «выучить язык силы», регулярно сталкиваются с реальностью, в которой 27 стран-членов ЕС преследуют свои собственные внешнеполитические интересы и не желают отказываться даже от небольшой части своих полномочий. Недавно Боррелл даже потерпел неудачу со своим предложением отменить требование единогласия по вопросам прав человека. «Критика Боррелла оправдана лишь частично», – говорит Сергей Лагодинский, член Партии зеленых из Германии, который является экспертом своей партии по внешней политике в Европейском парламенте. «Нельзя ожидать, что Высокий представитель совершит чудо и справится с тем, с чем не могут справиться Берлин и Париж».

То же самое и с политикой в ​​отношении России. Традиционно поляки и страны Балтии настаивали на более жесткой линии, в то время как другие предпочли диалог и деловые сделки с Москвой. Несмотря на осуждение Навального и арест тысяч протестующих, ни одно государство-член ЕС до сих пор не обратилось с официальным запросом о введении новых санкций, включая Германию.

Недовольство широко распространено в Службе внешних связей ЕС. У Боррелла столько власти, сколько государства-члены ЕС готовы предоставить ему – и это немного, говорят дипломаты. Но есть ряд других средств, которые ЕС может использовать помимо нынешних санкций против отдельных граждан, компаний или российских властей. Возможны широкие торговые меры или даже прямая военная помощь Украине. Но для этого необходимо иметь мужество.

Вопрос о РФ также разделяет консерваторов

Во время его выступления перед Европейским парламентом некоторые даже защищали Боррелла. Кати Пири, социал-демократ из Нидерландов, отметила, что государства-члены ЕС не предприняли никаких шагов для введения каких-либо значительных санкций против РФ после отравления Навального. Им даже не удалось выступить с совместным заявлением, потому что венгерский лидер правых националистов Виктор Орбан наложил вето на него. Тем временем правительство Кипра занято продажей паспортов Евросоюза приспешникам Путина; Французский Макрон продвигает новый диалог с Москвой; и недавно были возобновлены работы на газопроводе «Северный поток – 2» в Германии «при поддержке канцлера Германии Ангелы Меркель», – отметила Пири.

Проблема РФ также разделяет консервативных христианских демократов Европы. В понедельник 81 член Европейского парламента от этой партии направили письмо христианскому демократу фон дер Лейен, призывая ее уволить Боррелла. В письме, которое было инициировано Рихо Террасом, бывшим консервативным генералом из Эстонии, говорилось, что поездка Боррелла в Москву «нанесла серьезный ущерб репутации ЕС». Большинство подписей под письмом пришло от политиков Северной и Восточной Европы.

Даниэль Каспари, глава фракции немецких христианских демократов в Европейском парламенте, утверждает, что изложенное в письме не соответствует действительности. Конечно, говорит он, Боррелл не был идеальным кандидатом на пост главного дипломата ЕС – он был «неубедителен» даже во время своего пребывания на посту президента Европейского парламента с 2004 по 2007 год. «Но я считаю, что обсуждение отставки неуместно – говорит Каспари. По его словам, люди, призывающие к отставке Боррелла, сейчас просто следуют примеру Кремля. «Мы не можем позволить себе в ЕС выполнять работу Путина за него и позволить себя демонтировать», – говорит политик ХДС. .

Какой бы унизительной ни была поездка Боррелла в тот момент, она может оказать дисциплинирующее воздействие на ЕС в ближайшие недели. Боррелл заявил парламенту в Брюсселе, что его визит не был неудачным. Он сказал, что хотел узнать, заинтересованы ли русские в хороших отношениях. «Ответ был ясен: нет, это не так».

Государства-члены теперь четко знают позицию России. По сообщениям министерского “круглого стола” , послы стран ЕС согласились с этим после встречи с представителем дипломатической службы Боррелла в среду вечером. Ни одно государство-член не исключило возможность дальнейших санкций.

Это ирония истории. Санкции, которые Боррелл ранее не хотел предлагать – позиция, которую разделяют многие государства-члены – теперь могут быть реализованы. Боррелл сказал, что он воспользуется своим правом инициативы как верховный представитель, чтобы внести «конкретные предложения» для «решительных действий» против русских. 22 февраля министры иностранных дел ЕС встретятся под его руководством, и к тому времени предложения по санкциям должны будут лежать перед ними на столе.

«Это большой риск для Боррелла, и я сомневаюсь, что он внесет предложение, у которого нет шансов на успех, – сказал министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. – В противном случае Путин и Лавров снова окажутся в выигрыше».

Это также может быть неудобно для Берлина, поскольку может возобновить разговор о введении моратория на газопровод «Северный поток – 2». Другие государства-члены пока что воздерживаются от этого. На встрече послов ЕС в среду Польша была единственной страной, которая заговорила о трубопроводе в Балтийском море. «Если другие санкции потерпят неудачу, некоторые могут снова почувствовать смелость и снова включить трубопровод в повестку дня», – сказал Ассельборн. Он считает, что это будет ошибкой.