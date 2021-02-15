Лавров напомнил, как оппозиционеры Украины в 2014 году «унизили» Евросоюз

15.02.2021, 18:56, Разное

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Руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во время пресс-конференции напомнил о том, как оппозиционеры Украины в 2014 году «унизили» Евросоюз. Речь идёт об игнорировании подписанных договорённостей и полной беспомощности ЕС.

После переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто, Сергей Лавров пояснил о кризисе на Украине в 2014 году и полной беспомощности Брюсселя и всех политических деятелей. Именно тогда властям Германии, Польши и Франции удалось составить договор, который в итоге ни к чему не привёл, и оппозиция наплевала на все подписи и на мнение ЕС, устроив государственный переворот.

В заключении своего выступления Сергей Лавров отметил, что РФ полностью готова к разрыву отношений с Евросоюзом. Это произойдёт в том случае, если власти продолжат вводить санкции, затрагивающие важные экономические составляющие, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».