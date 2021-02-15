 

Андрей Черкасов признался, что не отмечает День влюбленных из-за годовщины смерти отца

15.02.2021, 18:56, Разное
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Поклонники обвинили экс-ведущего «ДОМа-2» Андрея Черкасова в том, что он с супругой не отмечал День влюбленных. Он решил рассказать, почему так сложилось, в своем микроблоге Instagram.
Оказалось, что именно 14 февраля девять лет назад не стало отца Андрея Черкасова. Телеведущий написал, что дело не в «чужеродном католическом празднике» и «брезгливости к нему славянской души». Его с супругой Кристиной приглашали в ресторан, чтобы отметить День влюбленных в компании, но они отказались. Бывший ведущий телестройки благодарен жене, которая с пониманием относится к сложившейся ситуации. 14 февраля Андрей Черкасов не дарит ей цветы и не устраивает романтические сюрпризы. При этом, пара отметила, что они не ходят в трауре, но чтят память главы семьи.

Несмотря на то, что в столице были ужасные погодные условия, ведущий съездил со своей матерью в этот день на могилу отца. Им пришлось сквозь сугробы прокапывать дорожку, но, как отметил Андрей Черкасов, это «самое малое, что он может сделать в день смерти отца». Он не понимает, почему многие могилы усопших стоят неухоженными. Экс-ведущий «ДОМа-2» обратился к подписчикам и поинтересовался у них, как давно они навещали своих умерших родных. Также он призвал показывать детям личный пример и относиться к их бабушкам и дедушкам с уважением и любовью при жизни.



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