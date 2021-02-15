Водород в автомобилях будущего планируется хранить в виде безопасной пасты

15.02.2021, 18:56, Разное

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Учёные из Германии предлагают безопасный способ хранить водород в автомобилях будущего. Для этого используется специальная паста, вступающая в реакцию с водой и выделяющая нужный для двигателя газ.

Водородные двигатели продолжают развиваться, и работоспособные модели уже имеются у крупных производителей. В серийное производство такие транспортные средства ещё не запущены, ведь инженеры не могут решить вопрос с хранением водорода. Сейчас используются усиленные баллоны, которые заправляют высокотехнологичными станциями. Устанавливать их повсеместно крайне дорого. Именно поэтому эксперты из Института производственных технологий и перспективных материалов им. Фраунгофера решили вопрос, разработав новое вещество – Powerpaste. Оно представляет из себя пасту из твёрдого гидрида магния. Вещество вступает в реакцию с обычной водой и выделяет необходимый водород. Причём, как отметили сами создатели, газ преобразуется из воды, и именно она является основным источником топлива, а их паста лишь катализатор. Таким образом заправить автомобиль на водороде, в случае необходимости, можно из любого источника пресной воды.

Сам гидрид магния является довольно распространённым веществом на Земле, что делает его доступным и дешёвым. Обработка требует нагревания сырья до 350 градусов и воздействия давления в 5-6 раз превышающего атмосферное. В итоге получается паста, которую легко транспортировать и можно безопасно хранить даже под воздействием солнечных лучей. В автомобиль она будет устанавливаться в виде съёмных картриджей и выдавливаться в резервуар для смешивания. Бортовой компьютер машины будет сам рассчитывать нужный объём смеси для тех или иных нужд.

Источник: www.popmech.ru