Мнение: Левые и митинги. Часть №1.

15.02.2021, 18:52, Разное

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О позиции левых и митингах за Навального, протестах и т.п.

Можете сами оценить палитру взглядов, позиций и оценок.

Брались только отечественные левые и их прямая речь. (если кто-то считает, что есть более заслуживающие внимание оценки и цитаты, лучше приведенных, кидайте в комментарии).

Поехали.

Левые и митинги. Часть №1.

Генадий Зюганов, лидер КПРФ

"Я когда смотрю на призывы тех, кто пытается втащить юнцов для того, чтобы поджечь нашу страну, вспоминаю такую сцену: Гитлер обходит юнцов, хлопает поощрительно по щечкам и раздает фаустпатроны. Вот сейчас такие ходят, в том числе под флагом патриотизма, похлопывают по щечкам детей, чтобы тащить на престол еще одного нам Гапона"

https://www.vesti.ru/article/2514264

* * *

Валерий Рашкин, глава московского горкома КПРФ

Власти очень нужна была мясорубка. И ее даже пытались спровоцировать. В интернете сохранилось достаточно срежиссированных и постановочных кадров, на которых «боевики» вступают в жесткую схватку с омоновцами и полицейскими, бьют им в головы ногами, играют в футбол защитным полицейским шлемом, имеющим весьма щекочущее нервы ассоциации с человеческой головой… Но к счастью провокация не удалась. Мирных граждан – которые вышли в очередной раз сказать «НЕТ» коррупции, беспределу чиновников и силовиков, бесправию народа, внесудебным расправам и незаконным арестам – не удалось превратить в погромщиков, вандалов и мародеров. Устроить шоу «как в Америке» не получилось. И хотя, с каждым разом протесты в России все более радикализируются, а противостояние народа с «полицаями» становится все более жестким и бескомпромиссными, превзойти в жестокости путинских палачей пока что не удавалось даже самым «отмороженным» радикалам. Кадры субботнего побоища по-прежнему вызывают оторопь и шок. Кажется, такого не должно быть в Москве в 21 веке. У меня перед глазами стоит по-детски удивленное, какое-то растерянное лицо совсем юной девушки, у которой от удара полицейской дубинки по голове содрана часть скальпа и по лицу течет кровь… Кровь на снегу на Пушкинской площади.

https://og.ru/ru/article/117346 – цинк

* * *

Андрей Сахнин, один из лидеров "Левого Фронта" во время протестов на Болотой-Сахарова, позднее политический эмигрант в Швеции, вернулся в Россию.

Но что-то удерживает абсолютное большинство недовольных от участия в уличных акциях либеральной оппозиции. Люди из команды Навального говорят, что это страх перед полицейским насилием и репрессиями. И отчасти это верно, людям действительно страшно. Но это не единственная (а, возможно, и не главная) причина. Очень многие не присоединяются, потому что не видят себя и своих интересов в политическом движении, на флагах которого написано только одно имя – Алексея Навального.

<…>

.У этого недоверия есть основания. Навальный был и остается либеральным политиком, который в разные годы был связан с разными представителями правящего класса (от скандальной встречи в немецких Альпах с олигархами в 2012 г., до нынешних финансовых отношений с Чичваркиным и Зиминым, которые он не скрывает). Навальный последовательно создавал свою политическую машину – ФБК, региональные штабы, систему сбора донатов, медиасеть, многочисленные проекты – не как демократическое движение, в котором участники могут влиять на решения лидеров. Наоборот, движение Навального остается авторитарным и лидерским. Все решения принимаются в узком кругу лидеров и спускаются сторонникам сверху вниз. Поэтому часто судить о настоящей стратегии этого движения, о реальных мотивах тех или иных действий можно примерно также, как о логике кремлевской олигархии – гипотетически. Но все же некоторые основания для понимания логики и политической стратегии созданного командой Навального движения у нас есть. Ключ для этого дал глава штаба политика Леонид Волков, который в одном из интервью говорил, что задача либеральной оппозиции предложить крупному бизнесу и политической элите России «публичную оферту». Ее суть в том, что либеральная оппозиция сможет обслуживать интересы правящего меньшинства лучше, чем это делают «сумасшедшие православные силовики» и клептократы Путина. Она обеспечит улучшение отношений с Западом, большую защищенность бизнеса от произвола и тд. Но главной частью этой оферты Волков называет гарантию того, что «режим частной собственности» и существующая структура распределения национального дохода не будет пересмотрена. Для этого по его словам нужно убрать всякий намек на неподконтрольный «русский бунт», всякое участие левых сил и политиков в процессе смены власти в стране. Другими словами, Волков предлагал сценарий переворота, в котором протестной улице остается декоративная роль.

http://vestnikburi.com/fevralskie-tezisy-levye-i-politicheskij-krizis-v-rossii/ – цинк

* * *

Александр Майсурян, публицист

Смотрю, в комментариях меня стали спрашивать и упрекать, что я, мол, якобы изменил свою прежнюю позицию по поводу жабогадюкинга нынешних буржуев. Нет, граждане, не изменил ни на йоту. Как ещё в декабре 2013 года занял, так и не менял.

Смотрите сами:

Янукович 2013 года — Путин 2021 года;

евромайданцы 2013 года — навальнисты 2021 года;

западные дипломаты с печеньками наготове — на своём собственном месте;

боротьбисты и КПУ 2013 года — российские левые 2021 года исправно готовятся к роли будущего «шашлыка по-одесски».

«Золотой батон», «мирный протест» и «онижедети» налицо, «звыряче побыття» и «мусора не люди» в процессе, «небесная сотня» — в перспективных планах.

Дивная симметрия.

Так что изменилось?

https://maysuryan.livejournal.com/1287602.html – цинк

* * *

Борис Кагарлицкий, директор института ИГСО

Ведь если ты борешься, то можешь проиграть. И всегда найдется множество умников, которые из безопасной тишины будут шипеть, что не надо было ничего делать.

Для тех «левых», которые по-прежнему рассуждают о борьбе «жабы с гадюкой», в которой нельзя принимать участие, можно процитировать слова Ленина, сказанные более ста лет назад: “Только люди, совершенно неспособные думать или совершенно незнакомые с марксизмом, выводят отсюда: значит, республика ни к чему, свобода развода ни к чему, демократия ни к чему, самоопределение наций ни к чему! Марксисты же знают, что демократия не устраняет классового гнета, а лишь делает классовую борьбу чище, шире, открытее, резче; этого нам и надо. Чем полнее свобода развода, тем яснее женщине, что источник ее «домашнего рабства» – капитализм, а не бесправие. Чем более демократичнее государственный строй, тем яснее рабочим, что корень зла – капитализм, а не бесправие. Чем полнее национальное равноправие (оно не полно без свободы отделения), тем яснее рабочим угнетенной нации, что дело в капитализме, а не в бесправии.”(В.И.Ленин, Полн.собр.соч., 5-е издание, т. 30, с. 126-127).

Хотя, конечно, приводить доводы или цитаты людям, продолжающим призывать нас отказываться от участия в политической борьбе, дело бесполезное. Они всё равно сами ни в чем участвовать не будут и обречены остаться на обочине процесса. Что приведет их к этом бесславному финалу — страх потерять доход, регулярно и надежно получаемый в качестве безопасных для системы абстрактных критиков, страх перед ответственностью и риском или страх перед полицейской дубинкой — в конечном счете уже не имеет значения.

http://rabkor.ru/columns/analysis/2021/01/25/from_protests_to_revolution/ – цинк

* * *

Максим Шевченко, журналист, публицист.

Понятно, что «навальнизм» поддерживает та часть российской буржуазии, которая делает ставку на свободный бизнес свободного мира, и это объяснимо. В принципе, никакой политики, исходящей из чистой этики, в буржуазном мире не существует. В основе любой буржуазной политики — экономический или рыночный интерес. Это надо четко понимать. Потому это еще и конфликт между теми, кто финансирует деньги в капитал свободных глобальных рынков и которым по большому счету плевать на сословные различия, и теми, кто получает свое положение по праву принадлежности к сословию. Это конфликт между двумя проектами буржуазного развития России: феодально-буржуазного и олигархически-буржуазного.

<…>

Лично я выйду на улицу 23 января в поддержку политзаключенных, и мне, поверьте, есть за кого выходить. Первый в моем списке — Николай Платошкин, мой товарищ по взглядам, социалист, коммунист (известный советский и российский дипломат, доктор исторических наук. В начале января 2019 года на своей странице в «Фейсбуке» Платошкин призвал к созданию движения «За новый социализм», после чего стал фигурантом уголовного дела и политическим заключенным — прим. ред.). Сейчас Николай Николаевич лежит с поражением легких в «ковидной» больнице и борется за жизнь. Да, он человек с непростым характером, и я сам не раз с ним спорил. Но если брать современных политзаключенных, включая Навального, то из них Платошкин — самый близкий ко мне по духу. Это человек левых взглядов, член «Левого фронта», патриот. Затем я могу упомянуть дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, сотрудника газеты «Черновик», которого судят уже второй год — только за то, что «Черновик» посмел расследовать убийство братьев Гасангусейновых (случилось в августе 2016 года недалеко от поселка Гоор-Хиндах в Шамильском районе Дагестана. Братьям было 17 и 19 лет — прим. ред.). Есть и Расул Кудаев — бывший узник Гуантанамо, признанный узником совести. Он был задержан по следам страшных событий в Нальчике в 2005 году (вторжение групп вооруженных людей, входивших в т. н. «Кабардино-Балкарский джамаат» и «Кавказский фронт ВС ЧРИ» — прим. ред.) и приговорен к пожизненному заключению по абсолютно сфальсифицированному обвинению. Есть и многие другие люди, которые надолго брошены в тюрьмы после пыток, издевательств и ложных обвинений. На их фоне Алексей Навальный лично для меня не является политзаключенным номер один. Но он выступает как фактор актуализации. И я в этот день (как и в другие, естественно) требую свободы политзаключенным, требую гуманизации режима, свободных выборов и допуска к ним.

https://www.business-gazeta.ru/article/496569 – цинк

* * *

Николай Платошкин, лидер движения "За новый социализм"

Поведение Навального в суде против ветерана Великой Отечественной войны – бестолковое, неприемлемое и самовлюбленное.

Но главное – оно ещё раз показывает всю глубинную разницу между сторонниками Движения за новый социализм и навальновцами или правыми псевдооппозиционерами-либералами.

Мы для них совки, деды (так Навальный обозвал ветерана, кстати, дикая тупость), мы росли когда гаджетов не было, нам пора уйти с дороги молодых и прочий бред.

Они ругали Платошкина за то, что он безусловно и всегда за парады в честь Дня Победы. Для них же – это помпезность и пустая трата денег. Деньги, опять деньги, их бог.

Платошкин и все Движение за новый социализм против сноса памятника Конева в Праге, для них освободитель Праги Конев – слуга сталинского тоталитаризма.

Для них Сталин и Гитлер – одинаковы, СССР и нацистская Германия ничем не отличаются.

Мы никогда не смиримся с такими взглядами.

Навальному же можно посоветовать одно— извиниться перед ветераном на следующем заседании суда.

https://vk.com/platoshkin.nikolay?w=wall493203712_241123

* * *

Егор Иванов, блогер.

Общество окончательно расколото. Одни верят, что дворец принадлежит Путину. Другие – что это вовсе не дворец, а гостиница и принадлежит какому-то предпринимателю, например, Ротенбергу. И две эти огромные массы сошлись в битве межгалактического масштаба. И, наступая друг на друга, противники даже не заметили, как кто-то там, внизу, робко и безнадежно пискнул:

– А какая разница?

И уж совсем никто не заметил кого-то, с ромашками в руках, кто тихо-тихо прошептал за секунду до того как быть сметенным столкнувшимися боевыми слонами:

– Считаешь протест неправильным, иди и сделай его правильным, а то привыкли на диванах си…

https://vk.com/kvsyomin?w=wall311611549_699499 – цинк

* * *

Николай Быстров, публицист издания "Сторонники Прорыва"

Источник популярности Навального — мещанская глупость обывателя, чрезвычайно низкий уровень его философской и обществоведческой подготовки. Что примечательно, по уровню своей тупости московский (да и не только московский) офисный хомячок или мелкий бизнесюк, несмотря на умные слова, которыми тот то и дело сыплет, и «высшее образование» часто не превосходит простого работягу Васю с завода. Последний, хоть и не знает умных слов, и без матюгов, порой разговаривать не умеет, но интуитивно чувствует, что никакие навальные жизнь его изменить не смогут к лучшему, а вот ухудшить могут запросто. Поэтому в разборках олигархии друг с другом рабочие предпочитают в массе своей стоять в сторонке.

<…>

В общем, отношение коммунистов к Навальному, его движению и идеологии крайне негативное. В данный момент расшатывание буржуазного государства нам не нужно, поскольку взять власть коммунисты объективно не способны. Смена одних «жуликов и воров» у власти на других пользы коммунистам никакой не принесёт, а жизнь масс лишь ухудшит. А поскольку вокруг Навального группируется наиболее одиозная антикоммунистическая мразь, то от подавления властями данного движения коммунисты испытают лишь моральное удовлетворение.

https://vk.com/prorivists?w=wall-156278021_14067 – цинк

* * *

Константин Семин, публицист, блогер.

Дегенератам, считающим, что можно заагитировать влево майдан, хочу посоветовать для начала заагитировать курбан-байрам. Проходит чаще, народу больше. И все сплошь рабочие. Не хипстеры. Где полевые марксисты на узбекском? Нет? Тогда заткнитесь уже.

<…>

Режим скорее сам перейдет на сторону Навального, чем позволит коммунистам прикоснуться к частной собственности на средства производства.

https://vk.com/kvsyomin?w=wall311611549_692087 – цинк

* * *

Дмитрий Пучков, переводчик, блогер.

Масса граждан кричит, что выходя на организованные Навальным митинги — они выходят не за Навального. Они терпеть не могут Навального и ни в чём его не поддерживают. Но выходят на организованные Навальным митинги, потому что а чё такова? Без призывов Навального они на митинги не выходят. Своих митингов у них не бывает. До призывов Навального на митинги не выходят, после тоже не выходят. А по призывам Навального выходят потому, что решительно не поддерживают Навального.

А вот если лично ты не поддерживаешь Навального, если ты не вышел на организованный им митинг и другим не советовал — с тобой всё ясно, мурзилка кремлёвская! Всем простым и честным людям сразу очевидно, что тебе платит Кремль. Не может же нормальный человек быть против Навального, даже если рядом с ним срать не сядет?! Ты сам-то подумай: кто может быть против благородного и честного Навального? Только проплаченная Кремлём мразь, то есть ты.

Тут, конечно, вопрос: а откуда у вас такая железная уверенность в проплаченности любого высказывания и действия? Надо понимать — судите по себе? Вам за всё это платят? За посты в сети, за выходы на митинги? Нормально хоть платят? А кто именно вам платит? Ты-то чья мурзилка? Кто тебе платит — Госдеп США, который вместе с вами так горячо поддерживает Алёшу Навального? Евросоюз и лично фрау Меркель, у которой Алёша недавно гостил? Кто? Как никто?! Да не может быть, всем же платят — это общеизвестно! Точно ведь не Кремль, да? А кто?

Ну а далее всё как положено у людей с хорошими лицами: погоди, тварь, придёт наше время — кишки выпустим и тебе, и всей твоей семейке. Мы тебя, сообщают сторонники европейских свобод, обольём бензином и сожжём заживо. Но сперва всем вам по башке арматурой в подворотне. Ты только погоди немного, мы к власти-то придём. И тогда всех вас, всех до единого — будем вешать. Кстати, вот фотография этого несогласного с нами, вот фото его семьи, вот его телефон и вот его адрес — кто хочет, найдите его уже прямо сейчас.

Дай разинуть отечественному либералу рот — и увидишь отмороженного придурка.

Поскреби либерала — и увидишь фашиста.

А можно и не скрести, и так видно.

https://oper.ru/news/read.php?t=1051623768 – цинк

* * *

Николай Бондаренко, депутат от КПРФ

— Задачи заменить Навального нет. Я слежу за ним как за политиком, мне импонируют его расследования, впечатляет работа Фонда борьбы с коррупцией (ФБК по решению Минюста признан иноагентом). И «Умное голосование» — это очень прогрессивная идея, которая позволяет поднять людей с диванов и идти голосовать против власти.

Я считаю Навального жертвой политических репрессий. Но мы с ним политические оппоненты, идеологические противники.

Я считаю, что недостаточно лишь косметического ремонта существующей политической системы. Необходимы перераспределение богатств среди населения и пересмотр интересов общества.

https://www.znak.com/2021-02-10/intervyu_s_nikolaem_bondarenko_o_simpatii_k_navalnomu_vozmozhnoy_borbe_s_volodinym_i_obvineniyah_v_k – цинк

* * *

Ленинградский обком РКРП-КПСС

Сегодня во всех СМИ больше всего шума стоит по поводу выступлений сторонников Навального и тех репрессий, которые власти применяют по отношению к протестующей молодежи. Причем, в большинстве случаев эти репрессии выдают за политические гонения. Мы тоже считаем, что меры властей совсем неадекватны ситуации, но вот их политическая подоплека совсем не так очевидна. Навальнисты выступают за свободу Навального, но совсем не против самого капитализма. Поэтому власти стоят в позиции защиты больше не государства или конституционного строя, сколько решают задачу охранения лично Владимира Владимировича Путина. Честность и порядочность которого ФБК позволил себе поставить под сомнение.

https://rkrp-rpk.ru/2021/01/31/%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bc/ – цинк

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Дубровский, Марксистско-ленинское движение "Рабочий путь"

Для того, чтобы хоть как-то понизить уровень накала в массах, а если получится, то и спесь сбить с инакомыслящих, не желающих быть рабами, на политической сцене РФ появляется А.А. Навальный, на сегодня не менее популярный в российских СМИ, а может и более, чем сам коронавирус. По легенде, выдаваемой за истину, Навальный — оппозиционер и борец за свободу, справедливость и т. д. Команда Навального выпустила в свет несколько скандальных видеороликов, которые-де разоблачают и вскрывают преступную деятельность, сидящих сегодня в министерских и президентских креслах лиц. Про то, что за фрукт Алексей Навальный, все неравнодушные и интересующиеся политической обстановкой знают, так что тут не будет глубокого анализа его деятельности. Заметим лишь пару моментов: это то, что, все, в принципе, знают, чем и как живут капиталисты, какие у них яхты, дома, самолеты и пр., из этого следует, что все количество просмотров видеороликов Навального является лишь голым обывательским интересом и не более. Это подтверждается еще и мизерным количеством участников на этих митингах. Вы взгляните на кадры этих митингов, там одни школьники, провоцирующие полицейских и кидающие в них снежки — это чистейшая постановка. А люди, которые действительно преданы высшей идее коммунизма, такие люди являются главной мишенью на таких митингах — это важная задача отсеять таких людей от масс и их ищут сегодня там особо.

Логичный и вполне законный вывод следует из всего этого: с полной очевидностью и в очередной раз Навальный подтвердил свой статус — статус проекта Кремля.

https://work-way.com/blog/2021/02/03/na-chto-eto-pohozhe-i-k-chemu-nas-eto-vedet/ – цинк

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Леонид Рогожинский, Научно-просветительский журнал "Скепсис"

1) То, в каком состоянии оказалось коммунистическое движение в России, как по отношению к широким массам с протестным потенциалом, так и в отношении фигуры Навального — самый жгучий симптом, демонстрирующий нашу теоретическую и практическую неспособность в данный конкретный момент бороться за умы не только широких людских масс, но и иллюстрирующий нашу идейную слабость вообще, не говоря уже о нашем влиянии в пролетарской среде.

2) Подобное «оторванное» положение российских коммунистов от широких масс не следствие текущей революционной пассивности, или наоборот — чрезмерного желания активной революционной деятельности, граничащей с бесплодным активизмом, но закономерно согласуется с тем уровнем развития рабочего и коммунистического движения в стране, с высоты которого мы, коммунисты, встречаем основные политические события в нашей стране. Тот потолок, который ограничивает и связывает наши действия прямо сейчас, и который не смог пробить никто, объективно детерминируется уровнем идейного и организационного развития нашего движения. Это крайне важно понимать для выстраивания правильного, не утопичного алгоритма своих действий.

3) Ситуация с Навальным, его успехи и неудачи, могут стать той отправной точкой, благодаря которой левое движение в России должно понять, что оно опоздало и на данный момент УЖЕ проиграло ведущуюся борьбу, и дебаты насчёт нашей «уличной» стратегии в период январско-февральских событий (в том виде, в котором они существуют) имеют весьма относительную ценность и должны быть направлены в иное русло. Посему в таких условиях, главная текущая цель в период протестных акций отнюдь не поспешно, сломя голову, бросаться без всякого понимания ситуации, своих собственных сил, возможностей и стоящих задач прямиком в толпу, или же отсиживаться дома. Главная задача: уже сейчас начинать не только создавать позитивную программу, но и учитывать предыдущие ошибки, разрабатывать стратегию и тактику, которая позволит избежать уже сделанных промахов и послужит в ближайшем будущем руководством к действию — новые типы и виды пропаганды, формы взаимодействия с широкими, некоммунистическими массами людей, методы контрпропаганды, методы координации собственного движения. Наконец, процессы, происходящие в обществе постсоветского периферийного капитализма, требуют к себе гораздо большего внимания, и их осмысление является обязательным условием наших дальнейших успехов.

https://scepsis.net/library/id_4006.html – цинк

Продолжение во второй части. В один пост все категорически не влезает.

Если есть заслуживающие внимание цитаты, присылайте, войдут в продолжение подборки.

Само собой, интересно будет почитать комментарии на тему того, чья позиция из представленных вам ближе и кто наиболее убедителен.

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