Три здания рядом с “Летающей тарелкой” в Киеве приватизировали за 218 млн грн

15.02.2021, 18:50, Новости дня

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15 февраля Фонд государственного имущества провел три успешных приватизационных аукциона, на которых были выставлены здания рядом “Летающей тарелкой” возле станции метро Лыбедская. Старые здания удалось продать за 218 млн грн. Об этом сообщили в Фонде госимущества.

“15 февраля 2021 состоялись три аукциона по приватизации зданий, расположенных рядом со станцией метро Лыбедская в Киеве на общую сумму 218 061 914 грн. Объекты относятся к категории непродуктивных активов, которые разрушались в течение многих лет”, – говорится в сообщении ФГИ.

В аукционах участвовало от четыре до шести компаний, финальная стоимость объектов многократно выросла в ходе торгов. Самое маленькое здание, бывший лабораторный корпус площадью 74,9 м2, подорожало в 66 раз от стартовой цены – до 45 млн грн. Два других были проданы за 37,9 и 135,1 млн грн соответственно.

При этом сама “Летающая тарелка” останется в собственности государства, здание внесено в реестр памятников архитектуры и монументального искусства. В нем находятся Украинский институт научно-технической экспертизы и информации, а также Государственная научно-техническая библиотека Украины.

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