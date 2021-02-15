Из-за Украины. Лавров заявил, что Евросоюз разорвал отношения с Россией еще в 2014 году

15.02.2021, 18:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россия никуда не уйдет из Европы, но отношения развивать будет с отдельными странами Евросоюза, а не с Брюсселем, так как все механизмы сотрудничества с ЕС – разрушены. Об этом 15 февраля во время совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РБК.

“Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения”, – сказал Лавров.

По его словам, отношения с ЕС были разрушены еще в 2014 году.

“Разрыв давно происходит, отношения последовательно разрывает Европейский союз. Таким своего рода поворотным пунктом стал 2014 год, когда на Украине случился “госпереворот”, – считает глава МИД РФ.

После этого, по словам Лаврова, были заморожены регулярные саммиты на высшем уровне, встречи членов российского правительства с еврокомиссарами и председателем Еврокомиссии, секторальные диалоги, ежегодные встречи главы МИД РФ с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам.

Выбор вектора развития отношений с РФ – за ЕС, отметил Лавров.

“Поводом для санкций послужила аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на востоке Украине”, – озвучил российскому министру позицию ЕС глава МИД Финляндии Хаависто.

Лавров в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву заявлял, что Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом.

“Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне”, – говорил Лавров.

В МИД РФ заявили, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если это произойдет по инициативе ЕС. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Лаврова в СМИ подали “вне контекста”. По словам Пескова, “смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да, мы будем готовы”.

В МИД Германии назвали заявление Лаврова обескураживающим и непонятным. По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, РФ таким образом дает понять, что не готова к взаимовыгодному сотрудничеству и диалогу.

Отношения России и Евросоюза ухудшились в 2014 году, после того, как РФ оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе. Из-за агрессии против Украины в отношении России было введено несколько пакетов санкций.

4–6 февраля 2021 года Москву посещал высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По итогам диалога с Лавровым европейский чиновник заявил, что Брюссель может инициировать новые санкции в отношении России, в частности из-за отравления и последующего заключения оппозиционера Алексея Навального. Дипломат также отмечал, что Россия не заинтересована в налаживании отношений с Брюсселем.

Вопрос отношений с Россией будет обсуждаться 22 февраля на заседании Совета глав МИД стран ЕС, а также в марте на саммите руководства Евросоюза.

—