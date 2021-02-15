 

“Пишу и руки дрожат”. Двукратная чемпионка Европы по гимнастике Юзвяк сообщила, что больна раком

15.02.2021, 18:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская гимнастка Валерия Юзвяк сообщила в Instagram 14 февраля, что у нее диагностировали рак. 

“Пишу и руки дрожат… Мне поставили диагноз “рабдомиосаркома”. Я знаю, что среди вас есть множество добрых и отзывчивых людей, поэтому хочу попросить у вас финансовой помощи так как сумма действительно очень большая”, – написала она. 

В видео Юзвяк рассказала, что рабдомиосаркома – агрессивная злокачественная опухоль. 

“Поэтому мне требуется длительное дорогостоящее лечение в Германии/ У меня высокий шанс на выздоровление”, – сказала гимнастка. 

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Valeriia Yuzviak (@valeriia_yuzviak)

Юзвяк 21 год, она мастер спорта международного класса, говорится на сайте международной федерации гимнастики. С 2016 года является членом сборной Украины по художественной гимнастике. В ее составе завоевала две золотые медали чемпионата Европы по художественной гимнастике (2020 год), и бронзовую – на чемпионате мира (2018 год). 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / “У нас один инвалид. Будет еще б…”. Житель Минска снял на видео избиения протестующих в автозаке

17.07 / Космонавт рассказал о шокировавшем астронавтов НАСА советском туалете

06.08 / Обозреватель The Washington Post рассказал, каких сюрпризов можно ждать от «беспринципного» Трампа в преддверии выборов

13.09 / Член украинской делегации в ТКГ Гармаш: Не думаю, что Ермак – агент ФСБ

08.02 / “Прекрасен”, “Как же вашим с Настей детям повезет”. В сети обсуждают фото 18-летнего Потапа

02.10 / Пригожин «обалдел» от новости о втором сыне Рудковской и Плющенко

29.06 / Охранник московского супермаркета порезал ножом посетителя

05.08 / Минобороны получило второй за год полковой комплект С-400

30.06 / Из партии Зеленского пригрозили исключать за «другой взгляд» на Россию

09.01 / Слова посла Польши о Бандере разгневали украинских националистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска