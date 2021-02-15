 

Главой Всемирной торговой организации впервые стала женщина

15.02.2021, 18:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Главой Всемирной торговой организации стала представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала. Об этом 15 февраля в Twitter сообщает пресс-служба ВТО.

При этом в организации отметили, что Оконджо-Ивеала стала первой женщиной, возглавившей ВТО. Помимо этого, она – первая в истории гендиректор организации, которая представляет Африку.

Каденция Оконджо-Ивеалы во главе ВТО начнется с 1 марта этого года.

Ранее 66-летняя Оконджо-Ивеала возглавляла министерство финансов и МИД Нигерии.

Предыдущий глава организации бразилец Роберто Азеведо руководил ВТО с сентября 2013-го до августа 2020 года. Он сложил полномочия на год раньше срока и, по данным британского журнала The Economist, ушел работать в компанию Pepsi.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / Генконсульство в Стамбуле начало оказывать помощь морякам судна Mubaris Ibrahimov

04.12 / ООН предсказала «катастрофический» 2021 год

04.10 / Армия НРК заявила о подготовке Азербайджаном нового наступления

13.09 / На Бермудах готовятся к урагану «Паулет», на побережье США – к шторму «Салли»

11.09 / “Не надо прибедняться”. Вакарчук рассказал о своих доходах

23.08 / Forbes – российский солдат превратится в «железного человека» раньше американского

06.12 / Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT

03.09 / Организаторы «Диктанта Победы» сообщили о DDoS-атаках на сайт

05.09 / Кобзев пообещал открыть в Иркутске Дом молодежи

08.07 / Создана многоразовая защитная маска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска