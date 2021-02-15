Главой Всемирной торговой организации впервые стала женщина
15.02.2021, 18:50,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Главой Всемирной торговой организации стала представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала. Об этом 15 февраля в Twitter сообщает пресс-служба ВТО.
При этом в организации отметили, что Оконджо-Ивеала стала первой женщиной, возглавившей ВТО. Помимо этого, она – первая в истории гендиректор организации, которая представляет Африку.
Каденция Оконджо-Ивеалы во главе ВТО начнется с 1 марта этого года.
Ранее 66-летняя Оконджо-Ивеала возглавляла министерство финансов и МИД Нигерии.
Предыдущий глава организации бразилец Роберто Азеведо руководил ВТО с сентября 2013-го до августа 2020 года. Он сложил полномочия на год раньше срока и, по данным британского журнала The Economist, ушел работать в компанию Pepsi.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет