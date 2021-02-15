Главой Всемирной торговой организации впервые стала женщина

15.02.2021, 18:50, Новости дня

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Главой Всемирной торговой организации стала представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала. Об этом 15 февраля в Twitter сообщает пресс-служба ВТО.

При этом в организации отметили, что Оконджо-Ивеала стала первой женщиной, возглавившей ВТО. Помимо этого, она – первая в истории гендиректор организации, которая представляет Африку.

Каденция Оконджо-Ивеалы во главе ВТО начнется с 1 марта этого года.

Ранее 66-летняя Оконджо-Ивеала возглавляла министерство финансов и МИД Нигерии.

Предыдущий глава организации бразилец Роберто Азеведо руководил ВТО с сентября 2013-го до августа 2020 года. Он сложил полномочия на год раньше срока и, по данным британского журнала The Economist, ушел работать в компанию Pepsi.

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