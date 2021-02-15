Мнение: Много неясного в странной стране

15.02.2021, 18:48, Разное

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В прошлом году, ровно в этот же день, 15 февраля, написал… про СПИД, точнее, про его неожиданное и мощное отражение в произведениях отечественных мастеров кино (документального и художественного) на пороге 2020 года, и задавался вопросами – откуда? почему? с чего вдруг СПИД? Речь шла про докфильм Дудя (уже напрочь забытый) и про сериал “Звоните ди Каприо”. Подчеркнул в цитате некоторые свои прошлогодние фразы:

“…Дудь сделал ЗАКАЗНОЙ фильм. Деньги получил от какого-то из фондов “Борьбы со СПИДом” — в его фильме даже вообще нет рекламы. Зачем это фонду? Все очевидно: чем больше истерия и страх перед “эпидемией СПИДа”, тем больше будет пожертвований в этот фонд, тем больше сдадут платных анализов. Такое вот взаимное опыление – все довольны. И Дудя тоже можно понять – деньги-то нужны. На одной рекламе много не заработаешь.



У Крыжовникова все еще масштабнее. Он снял, по сути, и вовсе апокалипсис: в его сериале, который начинается как современная бытовая комедия из жизни творческих работников (его любимый жанр), СПИД понемногу становится одним из главных героев, а ближе к финалу и вовсе уже косит персонажей как косой , вытягивая наверх всякие экзистенциальные вопросы, оттесняя юмор на периферию и, наконец, выводя всё на уровень какой-то античной трагедии.

Жора Крыжовников даже как-то перестарался, на мой взгляд; СПИД в его сериале — это уже явно не «просто болезнь», а сериал, соответственно — не просто призыв к публике «отнестись внимательнее к своим сексуальным контактам, пользоваться презервативом и вовремя проверяться»; к последним сериям, по-моему, даже самый тупой зритель должен уловить, что для авторов СПИД — это натуральная «чума 21 века», а точнее — Бич Божий (иначе трудно оправдать невероятную вирулентность и смертоносность «сериального» СПИДа). СПИД в «Звоните ди Каприо» выступает в символическом смысле, как намек для зрителей — типа терпение богов на пределе, за столь тупую и бессмысленную жизнь, которую вы все ведете, придется вымирать, причем массово и быстро . Протопоп Аввакум какой-то, а не Крыжовников! Все это хорошо, но был бы я заказчиком от Фонда — был бы недоволен: после последней серии «ди каприо» у зрителя желание не столько быстрей бежать проверяться и закупаться презервативами, сколько пойти и утопиться с тоски в ближайшей канаве (отмечу, кстати, гениальную как всегда игру Александра Петрова и жены самого Крыжовникова — это реально мощнейшие актеры).

Библейского замаха сериал, рекомендую. У Дудя-то фильмец вышел послабее — видно, что сделан-то он «на отъ…ись!», то есть сам наш Вдудь ни в какой-такой смертельный СПИД не верит, просто отрабатывает заказ (явно сериал Крыжовникова не смотрел, поэтому не проникся).

Но мне вот что непонятно во всей этой движухе: почему СПИД?? Почему все в стране погибает, а на фонды «борьбы со СПИДом» это не распространяется , они, наоборот, усиливают экспансию? (стоит ли говорить, что ни в какую борьбу со СПИДом, как собственно, и в сам СПИД, я не верил и не верю). Удивительно получается: страна гниет на корню, но главная ее проблема, «оказывается», выдуманная болезнь , и «на борьбу с нею» мобилизуют лучших художников! Крыжовников вот вырвался из плена «заказа», поднялся на три уровня выше — Дудь, очевидно, не смог.

Но откуда вообще взялась эта тема в качестве «главной»?! Чудеса какие-то.

«Много неясного в странной стране.

Можно запутаться и заблудиться.

Даже мурашки бегут по спине

Если представить, что может случиться».

Воистину так”. (2020)

Нельзя не заметить, что сейчас, спустя год, тема СПИДа опять исчезла – так, как будто ее и не было никогда. Как корова языком слизала. Но ответы на некоторые заданные год назад вопросы, думается, стали понятнее…