 

На Сахалине подростки устроили драку со стрельбой

15.02.2021, 18:34, Разное
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В одном из дворов Южно-Сахалинска компания подростков устроила драку со стрельбой. Сперва школьники стреляли по двери подъезда, затем стали целиться в ребят помладше. Выяснилось, что все было не так страшно, как казалось на первый взгляд. Полиция провела проверку и установила, что школьники были вооружены игрушечным пистолетом, передает Life.ru. Однако для самого стрелка история может закончиться постановкой на учет – ранее он был замечен за употреблением запрещенных препаратов.



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