В центре Москвы обрушились строительные леса
15.02.2021, 18:34,
Разное
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В самом центре Москвы – на Лубянском проезде – произошло опасное ЧП. Из-за обилия снега на прохожих обрушились строительные леса, передает VSE42.RU. Экстренные службы разбирают завалы.
Сообщается, что в результате ЧП пострадал один человек. По счастливому стечению обстоятельств, он получил незначительные повреждения.
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