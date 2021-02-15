 

Российская радикальная феминистка установила мировой рекорд по количеству абортов

15.02.2021, 18:31, Разное
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В гинекологическом отделении Рыбинской городской больницы совершили прерывание беременности, ставшее мировым рекордом. Согласно медицинской документации, для 38-летней активистки движения «Православный матриархат» Натальи Варениковой аборт 90-й по счёту.

Рекордсменка утверждает, что на самом деле это число больше, так как не было учтено несколько подпольных абортов, а также выкидыши. Последние двадцать беременностей, по её словам, были вызваны искусственным оплодотворением из-за отсутствия яйцеклеток в результате возрастных изменений.

«Многие заблудшие сёстры демонстрируют мужчинам привязанность, рожая от них детей. Это проявление Стокгольмского синдрома. Я же таким образом указываю всем спермобакам на их место. Первый аборт я сделала в 16 лет», – говорит феминистка.

Достижение уже занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущая рекордсменка, 65-летняя пролайф-активистка из США, выразила разочарование в связи с невозможностью повторно побить рекорд: в ходе последнего аборта ей были удалены репродуктивные органы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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