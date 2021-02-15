Гендиректором Всемирной торговой организации впервые стала женщина

15.02.2021, 18:30, Новости дня

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Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала назначена гендиректором Всемирной торговой организации (ВТО). Впервые в истории организацию возглавила женщина, сообщили в пресс-службе ВТО.

«Оконджо-Ивеала станет первой женщиной и первой африканкой, возглавившей ВТО», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что она приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта, ее полномочия будут действовать до 31 августа 2025 года. Пост гендиректора ВТО вакантен с 31 августа 2020 года, тогда его покинул Роберту Азеведу.

Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году в городе Огваши-Уку в Нигерии. В разное время она занимала посты министра финансов Нигерии, главы МИД этой страны, а также работала управляющим директором Всемирного банка. Оконджо-Ивеала является председателем правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

Ранее депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избрали генеральным секретарем организации гречанку Деспину Хатзивасилиу-Цовилис, которая станет первой женщиной, занявшей этот пост за 72-летнюю историю Ассамблеи.