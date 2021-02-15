На экс-адвоката Ефремова завели дело

15.02.2021, 18:30, Новости дня

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Адвокатская палата Санкт-Петербурга возбудила дисциплинарное дело в отношении бывшего адвоката осужденного актера Михаила Ефремова Андрея Алешкина, сообщили СМИ.

Как сообщил источник в адвокатских кругах ТАСС, дело будет рассмотрено квалификационной комиссией адвокатской палаты Санкт-Петербурга 25 февраля.

Алешкина нанял Джигурда для представления интересов Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Ефремов еще в начале заседания отказался от его услуг, но позднее снова заключил с Алешкиным соглашение. В декабре актер уволил адвоката и подал две жалобы в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу и адвокатскую палату, в которых обвинил Алешкина в самопиаре и нарушении договоренностей о «тишине в СМИ».

Напомним, Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до 7,5 лет. Он был этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5. В феврале 2021 года Ефремова направили из колонии в Белгородской области на следственные действия в Москву, где поместили в следственный изолятор «Водник».