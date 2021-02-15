Звезда “Великолепного века” Мерьем Узерли впервые показала отца новорожденной дочери

15.02.2021, 18:12, Разное

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На прошлой неделе актриса и исполнительница главной роли в сериале “Великолепный век” отпраздновала день рождения старшей дочери — Ларе исполнилось семь лет. На фотографиях с семейного торжества подписчики не могли не заметить мужчину в костюме динозавра, но его лицо было скрыто, так как снимали со спины. Поклонники Мерьем Узерли и турецкие журналисты не оставили это просто так и последние дни тщательно искали, кем же может быть этот таинственный незнакомец.

По словам нескольких турецких изданий, тот же мужчина изображен на фотографиях актрисы из ее блога, в котором она время от времени публикует собственные портретные фотосессии. Все эти кадры датируются 2019 годом, поэтому он же может быть и отцом новорожденной дочки Мерьем. Напомним, она появилась на свет в январе. Однако раньше этим снимкам не придавали большого значения, думая, что это просто модель.

Предполагаемый отец младшей дочери Мерьем Узерли Тот самый снимок с дня рождения Лары

Сама Узерли никак не комментирует свою личную жизнь — это ее принципиальная позиция. Однако намекнула подписчикам на верность их догадок, опубликовав накануне в сторис видео с коробкой конфет, которую ей подарили на День Святого Валентина. На крышке коробки и внутри можно рассмотреть фотографии актрисы с ее возлюбленным и дочерьми.

Напомним, первая беременность актрисы сопровождалась скандалом почти мирового масштаба. Летом 2013 года, в разгар съемок третьего сезона исторического сериала, Мерьем разорвала контракт с продюсерами сериала, уехав на родину в Германию. Поклонники писали создателям “Великолепного века” гневные и слезные письма, просили вернуть “их любимую Хюррем”, но все было тщетно. В официальном заявлении кинокомпании говорилось, что актриса отказалась от съемок из-за физического недомогания и нервного срыва. Позже роль Хюррем отдали другой актрисе, частично изменив ход сюжета. Лару Узерли родила 10 февраля 2014-го, после чего вновь вернулась в Турцию и стала сниматься в кино. Однако сейчас она снова живет в Берлине.

Мерьем Узерли с дочерьми