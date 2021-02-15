Собянин объявил о начале работ по замене плитки на Красной площади

15.02.2021, 18:11, Разное

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Весной в Москве начнётся масштабная реставрация Красной площади в рамках программы «Моя площадь». На работы по благоустройству объекты столичные власти потратят более 15 млрд рублей, говорится на сайте госзакупок.

«Большинство улиц и площадей в Москве мы уже плиткой обложили, а о самой главной, нашей гордости – Красной площади, забыли. Боюсь, что последняя укладка плитки тут была ещё при Иване Грозном. Нужно всё обновить, пока не рассыпалось, да и москвичам, и многочисленным гостям города приятнее и спокойнее ходить по новой плитке», – рассказал Собянин.

«Новая плитка более высокого качества, ведь закуплена у производителя из Швейцарии по самой большой цене в мире. Кроме того, она разноцветная, что придаст Красной площади новые смыслы. Работать над укладкой будут двадцать высококвалифицированных бригад, поэтому управимся как можно быстрее», – прокомментировал ход работ прораб Джумшут Исмаилов.

В мэрии уточнили, что подрядчик, если позволят погодные условия, планирует закончить реставрацию к 1 мая. До этого в Москве, чтобы не препятствовать ходу работу, запретят проведение массовых акций. Сама Красная площадь будет закрыта для посещения.

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