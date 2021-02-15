 

Названы 5 необычных стереотипов о России, которые пугают иностранцев

15.02.2021, 18:02, Разное
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Создатели популярного YouTube-канала «Открыто о России» опубликовали видео, в котором рассказали о необычных стереотипах о России, пугающих иностранцев. В ТОП-5 не вошли стандартные заблуждения о водке, балалайке, медведях, матрешке и Путине.
Многие иностранцы, в первую очередь, уверены, что русские постоянно кричат. Такое впечатление у них сложилось из-за особенностей русского языка. Однако данный стереотип быстро проходит, стоит только немного пожить в России. Кроме этого, гостей из других стран удивляет центральное отопление. В большинстве европейских государств каждый сам отвечает за тепло в доме, поскольку государство данным вопросом не занимается, поэтому на российские постоянно теплые батареи иностранцы смотрят удивлённо.

Стоит отдельно упомянуть суеверность жителей РФ. Многие туристы отмечают: данная черта настолько важна для русских, что мимо воли они и сами становятся немного суеверным. Также иностранцы просто в восторге от русского метро. Пусть оно не такое большое, как в современных мегаполисах, однако намного красивее и практичней большинства подобных сооружений за границей.

Суровая зима в РФ приносит туристам не только трудности. Иностранцы, которые проживают в теплых странах, наоборот, очень рады увидеть настоящий снег и прочувствовать мороз. Об этом пишет интернет-издание «Слово и Дело».



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