Марина Зудина: «В постельных сценах «Содержанок» я снималась без одежды»

15.02.2021, 18:02, Разное

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Во время съемок «Звезды сошлись» Марина Зудина пояснила о том, как в кино снимаются постельные сцены. Актриса призналась, что в «Содержанках» откровенные моменты она играла без одежды.

Вдова Олега Табакова вспомнила один из своих съемочных дней у режиссера Константина Богомолова, который начинался в пять утра. Ей ужасно хотелось спать, поэтому под теплым одеялом она могла расслабиться даже обнаженной. При этом, Марина Зудина рассказала, что играть персонаж, который выпивает, свободнее и легче. В данном образе артисты могут позволить себе сделать вещи, которые под запретом в обычной жизни.

В нашумевшем сериале «Содержанки» актриса играла обнаженной, но с партнером держалась на расстоянии. Марина Зудина сообщила, что многие ее коллеги лежат в постели в спортивных нарядах или просто обернутые в простыню. Когда на площадке у артистов складываются отношения, то они позволяют себе иногда «хулиганить», так как атмосфера полностью располагающая. Однако иногда, как призналась вдова Олега Табакова, приходится искать вторые или третьи планы, так как «ситуация загружена и все вокруг кажется пошлым».