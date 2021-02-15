 

Марина Зудина: «В постельных сценах «Содержанок» я снималась без одежды»

15.02.2021, 18:02, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Во время съемок «Звезды сошлись» Марина Зудина пояснила о том, как в кино снимаются постельные сцены. Актриса призналась, что в «Содержанках» откровенные моменты она играла без одежды.
Вдова Олега Табакова вспомнила один из своих съемочных дней у режиссера Константина Богомолова, который начинался в пять утра. Ей ужасно хотелось спать, поэтому под теплым одеялом она могла расслабиться даже обнаженной. При этом, Марина Зудина рассказала, что играть персонаж, который выпивает, свободнее и легче. В данном образе артисты могут позволить себе сделать вещи, которые под запретом в обычной жизни.

В нашумевшем сериале «Содержанки» актриса играла обнаженной, но с партнером держалась на расстоянии. Марина Зудина сообщила, что многие ее коллеги лежат в постели в спортивных нарядах или просто обернутые в простыню. Когда на площадке у артистов складываются отношения, то они позволяют себе иногда «хулиганить», так как атмосфера полностью располагающая. Однако иногда, как призналась вдова Олега Табакова, приходится искать вторые или третьи планы, так как «ситуация загружена и все вокруг кажется пошлым».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Мнение: Стучать или воровать?

07.08 / Рабочий день депутатов Госдумы России сократят для снижения вреда

11.08 / Личное: Выбор

26.01 / Внеземные формы жизни 13 тысяч лет назад могли обосноваться в Антарктиде

12.01 / Ночью под Минском на президентской горе Беларашмор (Пик Демократии) внезапно появилось лицо Николая Лукашенко

08.11 / “Повышает неспецифическую резистентность”: Ученый заявил о “пользе” туберкулеза в борьбе с COVID-19

22.10 / Два спектакля с участием Алексея Кравченко перенесены из-за болезни актера

13.01 / Мнение: О «визитке Яроша» и других чудесах в исполнении США

08.02 / В Свердловской области при падении из окна разбился насмерть ребенок

15.10 / «Да будь ты проклята!»: Екатерина Варнава дерзко высказалась в адрес Агаты Муцениеце

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска