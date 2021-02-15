 

Букмекеры принимают ставки на имя второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри

15.02.2021, 18:02, Разное
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В День влюбленных принц Гарри и его супруга Меган Маркл рассказали о том, что они ждут второго ребенка. Букмекерские конторы уже начали принимать ставки на имя будущего малыша.
Королевские эксперты напоминают, что именно в этот праздничный день 37 лет назад принцесса Диана заявила о беременности будущим принцем Гарри. В 1984 году в издании «Дейли Экспресс» на первой полосе вышла новость о пополнении в семье Леди Ди и принца Чарльза. В статье было написано, что «улыбка говорит сама за себя». Второй сын принцессы Уэльской появился на свет через семь месяцев после этого в Паддингтоне.

Несмотря на то, что об интересном положении невестки покойной принцессы Дианы стало известно накануне вечером, букмекеры уже принимают ставки на имя ребенка. Согласно данным компании Ladbrokes, Меган Маркл может назвать второго наследника или наследницу Филиппом или Елизаветой в честь дедушки или бабушки. Кроме этого, супруга принца Гарри без ума от имени Томас, ведь именно так зовут ее отца. Среди женских имен лидирует имя Диана. Вполне вероятно, что знаменитая пара решит почтить память Леди Ди и назовет этим именем дочь.

Источник: radiokp.ru



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