 

Минобразования запустило подготовительные курсы для выпускников школ со временно оккупированных территорий

15.02.2021, 17:56, Новости дня
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Министерство образования и науки Украины запустило пилотный проект бесплатных подготовительных курсов для выпускников школ со временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, набор на курсы уже начался. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

“Мы стремимся привлечь как можно больше детей, завершивших обучение в учреждениях общего среднего образования на временно оккупированных территориях после апреля 2014 года, к обучению в Украине”, – написал в Telegram министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Пилотный проект будет действовать в течение 2021–2022 годов в девяти вузах:

Донецком национальном техническом университете;
Житомирском государственном университете имени Ивана Франко;
Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко;
Мариупольском государственном университете;
Национальном педагогическом университете имени М.П. Драгоманова;
Национальном техническом университете “Харьковский политехнический институт”;
Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля;
Таврическом национальном университете имени В.И. Вернадского;
Херсонском государственном университете.

Набор на курсы уже начался, они будут в очном, смешанном и дистанционном форматах. Подавать документы для обучения поступающим помогут образовательные центры “Донбасс – Украина” и “Крым – Украина”. Вузы должны обеспечить слушателей курсов местами в общежитиях на период обучения, отметил Шкарлет.    

Обучение будет проходить с февраля по май 2021 года — четыре месяца (120 часов), и с октября 2021 года до мая 2022 года — 8 месяцев (240–480 часов).  

Выпускники со временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма поступают по упрощенной процедуре в украинские вузы с 2016 года. Для этого были созданы образовательные центры “Донбасс – Украина” и “Крым – Украина”. Ранее количество вузов, в которые могли поступать абитуриенты с оккупированных территорий по упрощенной процедуре, было ограниченным, среди них фактически не было рейтинговых университетов.

Жители оккупированных территорий не занимают бюджетных мест других абитуриентов, поскольку с 2016 года для них выделена отдельная квота, которую определяет Министерство образования.

3 июля 2020 года Верховная Рада приняла закон, которым освободила абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма от необходимости проходить внешнее независимое оценивание для поступления во все вузы Украины.

По предварительным итогам вступительной кампании 2020 года, в высшие учебные заведения Украины на места госзаказа поступило почти 2 тыс. человек с временно оккупированных территорий Донбасса и из аннексированного Россией Крыма, сообщали в Минобразования. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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