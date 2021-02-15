Долги перед “зеленой” энергетикой помешают присоединению Украины к энергосистеме ЕС – Европейское энергосообщество

15.02.2021, 17:56, Новости дня

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Долги государства перед предприятиями “зеленой” энергетики в Украине помешают сертификации для присоединения энергосистемы страны к европейской ENTSO-E, заявил 15 февраля директор секретариата Европейского энергосообщества Янез Копач на всеукраинском форуме “Украина 30. Платежка”, пишет портал ExPro.



“Сейчас “Укрэнерго” собирает в тарифе деньги и на финансирование возобновляемых источников энергии. Поэтому есть тариф на передачу, транспортировку, есть услуги “Укрэнерго” [на диспетчеризацию] – это все понятно. Но также “Укрэнерго” собирает сейчас дополнительные налоги, так сказать, дополнительную наценку – для возобновляемых источников также”, – отметил он.

Такой подход не соответствует законодательству энергетического сообщества, добавил эксперт.

“Это не проблема, если “Укрэнерго” будет собирать эти деньги, и быть как бы менеджером этого процесса. Но это не может быть частью соответствующего транспортного тарифа. И это проблема, которая требует разделения этих моментов”, – объяснил Копач.

Синхронизация объединенной энергосистемы Украины с энергосетью ENTSO-E запланирована на 2023 год.

Задержки с выплатами производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии угрожают дальнейшему развитию этой отрасли в Украине, отмечается в принятой на прошлой неделе резолюции Европейского парламента.

“Укррудпром” проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП “Гарантированный покупатель”, было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

“Гарантированный покупатель” 12 февраля выплатил 2,23 млрд грнпроизводителям электроэнергии по “зеленому” тарифу. Таким образом удалось рассчитаться за электроэнергию, произведенную в марте, и погасить 21% долга за апрель 2020 года.

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