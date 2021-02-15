“Скорее всего, у нас будет двойня”. Победитель “Танцев со звездами” рассказал о будущем отцовстве

15.02.2021, 17:56, Новости дня

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Победитель “Танцев со звездами” на “1+1” хореограф Макс Леонов в программе “Без краватки”, которая 13 февраля опубликована на YouTube-канале НЛО TV, отвечая на вопрос ведущий о семейных планах, заявил, что хочет детей.

“Конечно, же дети. Дети. Сколько? Судя по тому, как развивается ситуация в наших семьях в плане родословных, то, скорее всего, у нас будет двойня. Потому что моя бабушка – близняшка со своей сестрой. Они как две капли воды одинаковые. И, насколько я знаю, через поколение рождаются близнецы”, – заявил он.

Леонов не ответил на вопрос о том, когда у них с гражданской женой Юлией случится пополнение в семье.

ВИДЕОВідео: НЛО TV / YouTube

Леонов родился в Запорожье в 1990 году. В девять лет начал заниматься бальными танцами. В 2018 году впервые вышел на паркет шоу “Танцы со звездами” в паре с ведущей Машей Ефросининой. Они выбыли из проекта после пятого эфира.

В 2019 году Леонов принимал участие в шоу вместе с актрисой студии “Квартал 95” Еленой Кравец, пара вышла в четвертьфинал.В новом сезоне шоу Леонов в паре с Димопулос занял первое место.

Леонов живет в гражданском браке. С Юлией он познакомился в танцевальном клубе.

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