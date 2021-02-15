В Киеве два человека попали в больницу с травмами головы из-за падения сосулек
15.02.2021, 17:56,
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Два человека в Киеве за прошлые сутки обратились к медикам скорой помощи из-за падения сосулек. Они получили травмы головы. Об этом пишет в Facebook Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.
В Шевченковском районе 48-летняя жительница столицы получила рассечение головы и кровотечение из-за падения сосульки. Она попала в больницу с колотой раной теменной области головы и закрытой черепно-мозговой травмой.
Также травмы получил 46-летний мужчина в Оболонском районе. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и, вероятно, вывих правого плеча.
В Центре призывают осторожно ходить под крышами домов и избегать участков, где нависает снег или много сосулек.
Всего за сутки диспетчерская Центра зарегистрировала 1654 обращений граждан, в экстренном режиме выполнено 1210 вызовов. При этом 18 бригад скорой помощи провели в пробках 159 мин.
https://www.facebook.com/cemdtamk/posts/775417166399490
Глава пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская сообщила УНН, что за выходные 13-14 февраля в Киеве из-за переохлаждения или обморожения в соответствующие службы были направлены 11 человек.
По данным синоптиков, морозы в Украине продержатся до 21 февраля.
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