 

Детский врач Кузьменко, которая фигурирует в деле Шеремета, будет баллотироваться в Раду от “Европейской солидарности”

15.02.2021, 17:56, Новости дня
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Детский кардиохирург Юлия Кузьменко, которая фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, будет баллотироваться в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду по 50-му одномандатному округу (Донецкая область) от “Европейской солидарности”. 

Такое решение партия приняла 15 февраля на своем съезде в ответ на многочисленные обращения ветеранских и волонтерских общественных организаций, сообщает пресс-служба “Евросолидарности”. 

Кузьменко, которая сейчас находится под домашним арестом, в съезде принимала участие по видеосвязи.

Она говорила о “системных преследованиях и репрессиях” против политиков, общественных деятелей, активистов, волонтеров и военных. Она сказала, что решила баллотироваться в Раду, так как не хочет “видеть патриотов за решеткой по фальсифицированным делам”, а Украину – “снова под российским игом”. 

Кузьменко – профессиональный педиатр-кардиолог, волонтер и военный медик. Активно поддерживала Евромайдан. В 2019 году стала подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета вместе с музыкантом и добровольцем Андреем Антоненко и военной медсестрой Яной Дугарь. Свою причастность к преступлению они отрицают.

Все трое были арестованы. В августе 2020 года суд изменил Кузьменко меру пресечения на домашний арест. Через две недели с нее сняли электронный браслет. 

Центризбирком Украины на 28 марта назначил промежуточные выборы в Верховную Раду в округах №50 и №87 (Ивано-Франковская область). Выборы назначили в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

В 87-м округе баллотируются спортсмен Василий Вирастюк (от “Слуги народа”), волонтер Маруся Зверобой (от “Европейской солидарности”), бывший директор курорта “Буковель” Александр Шевченко (от партии “За майбутнє”) и представитель “Свободы” – бывший народный депутат, экс-заместитель председателя Рады Руслан Кошулинский.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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