Экс-прокурор из Чечни отсудил у уральского СМИ 15 млн рублей

15.02.2021, 17:36, Новости дня

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Районный суд Чечни взыскал с Ura.ru 15 млн рублей в пользу экс-прокурора Мурата Залзаева в качестве компенсации морального вреда. Юристы агентства подали апелляцию – Верховный суд Чечни рассмотрит ее 18 февраля.

Предметом судебного разбирательства стала публикация, посвящена аварии, произошедшей 26 августа 2017 года в Грозном. В ДТП попал автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился заместитель прокурора Урус-Мартановского района республики Залзаев, и LADA Priora, передает Ura.ru.

Двое ехавших в «Ладе» людей скончались от травм и ожогов. Залзаев был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Ura.ru опубликовало новость об аварии на основе информации Telegram-канала Mash, который в свою очередь разместил видео с места аварии и сообщения Russia Today, которое ссылалось на Управление МЧС Чечни.

Следствие установило, что в ДТП был виноват погибший водитель «Лады». После прекращения уголовного дела экс-прокурор обратился в суд с требованием признать опубликованные Ura.ru сведения не соответствующими действительности и взыскать с «Сибирско-Уральской медиакомпании» (учредителя СМИ) 24 млн рублей морального вреда (из расчета по 60 тыс. рублей за 339 дней нахождения новости на сайте Ura.ru).

Редакция СМИ считает, что в статье не было утверждений о степени виновности в ДТП конкретных лиц. Тем не менее, суд удовлетворил требования экс-прокурора, снизив размер морального ущерба до 15 млн рублей. В Ura.ru назвали эту сумму беспрецедентной. В СМИ заявили, что решение вынес Урус-Мартановский районный суд Чеченской Республики, в котором Залзаев много лет проработал гособвинителем.

Сам Залзаев заявил, что публикация о ДТП испортила ему карьеру, поскольку ему пришлось уволиться со службы. Он заявляет, что в отношении него начались проверки, хотя в ДТП был виновен другой водитель.

«Это прецедент: в РФ еще никогда не взыскивались подобные суммы в качестве компенсации морального вреда со средства массовой информации», – отметил руководитель адвокатского бюро «Бабиков и партнеры» Павел Бабиков.

Юристы издания направили в Верховный суд Чеченской республики апелляционную жалобу. Верховный суд Чечни рассмотрит ее 18 февраля.