НАТО решило увеличить финансирование военной активности у границ России

15.02.2021, 17:36, Новости дня

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Североатлантический альянс намерен расширить финансирование военной деятельности у границ России, этот вопрос 17-18 февраля обсудят министры обороны стран НАТО, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Я намерен предложить [на видеоконференции] расширить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание наших сил и боевых групп на восточном фланге альянса», – передает слова Столтенберга ТАСС.

На прошлой неделе были раскрыты задачи американских бомбардировщиков возле границ России.

Ранее МИД обвинил США в дестабилизации обстановки у границ России. Тем временем Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом.