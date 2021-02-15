 

НАТО решило увеличить финансирование военной активности у границ России

15.02.2021, 17:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Североатлантический альянс намерен расширить финансирование военной деятельности у границ России, этот вопрос 17-18 февраля обсудят министры обороны стран НАТО, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Я намерен предложить [на видеоконференции] расширить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание наших сил и боевых групп на восточном фланге альянса», – передает слова Столтенберга ТАСС.

На прошлой неделе были раскрыты задачи американских бомбардировщиков возле границ России.

Ранее МИД обвинил США в дестабилизации обстановки у границ России. Тем временем Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Зеленский пригласил Джо Байдена в Киев

13.11 / В Карабахе начали обмен телами погибших военных

06.08 / Лукашенко похвастался способностью «выпить полведра»

10.07 / Грузия указала Украине на неприемлемость заявлений Саакашвили

01.08 / Полицейские начали проверку после нападения на туристов с нагайкой на крымском пляже

11.09 / Актриса из программы мужа Симоньян извинилась за роль белорусской протестующей

22.10 / Metro – Мадуро обещал привить всех венесуэльцев от COVID-19 российской и китайской вакциной

08.08 / Шмыгаль рассказал, что считает “преступлением” в деятельности государства

17.11 / Bild – брексит дружбе не помеха — принц Чарльз выступил в бундестаге на немецком языке

10.02 / И.о. главы САП Грищук подтвердил информацию о расследовании НАБУ дела по закупкам Украиной вакцины от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска