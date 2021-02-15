 

«Деда Мороза» поймали за пьяное вождение в Кировской области

15.02.2021, 17:36, Новости дня
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Суд в Кировской области будет судить мужчину, который в новогоднюю ночь в костюме Деда Мороза управлял машиной в нетрезвом состоянии, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«На улице Терещенко автомобиль был остановлен, управлявший им «Дед Мороз» отметил инспектору, что водительского удостоверения у него нет и никогда не было. При этом от нарушителя исходил запах алкоголя, он неустойчиво держался на ногах, а речь была несвязна. От предложения пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался», – цитирует ведомство РИА «Новости».

Уточняется, что в январе 2020 года мужчина уже был осужден по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», тогда суд обязал его восемь месяцев и десять дней выполнять принудительные работы.

«Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело и обвинительный акт направлены прокурору Кирово-Чепецка на утверждение. Водитель предстанет перед судом», – сообщили в пресс-службе УМВД.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки в городе Биробиджан Еврейской автономной области «прокатил» на капоте сотрудника ДПС, ему грозит 10 лет колонии.



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