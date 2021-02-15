«Мир нуждается в нем»: вышел новый проморолик к фильму «Годзилла против Конга»

15.02.2021, 17:08, Разное

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К новому экшен-боевику «Годзилла против Конга» вышел свежий тизер картины, в котором раскрыты новые кадры из фильма. Одноминутный ролик содержит большое количество сцен масштабных битв двух монстров, а также изобилует массой спецэффектов.

В следующей эпической главе Вселенной Монстров устрашающий Годзилла противостоит могущественному Конгу, а человечество оказывается на грани выживания. Из короткоминутной рекламы фильма становится понятно, что Конг ведет сражение на стороне людей, причем, это последняя надежда человечества в борьбе против другого монстра – Годзиллы. Также мелькает кадр, как гигантская обезьяна тонет поверженная в воде. Кроме этого, в видеоотрывке зрителям была показана связь между Кинг Конгом и девочкой на имя Цзя.

Проморолик был размещен в официальном Twitter-аккаунте фильма, а также на Youtube. Главные роли в картине исполнили Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Сюн Огури и другие актёры. Режиссером фильма выступил Адам Вингард, который известен зрителям по картинам «Гость», «Тетрадь смерти».

Появление блокбастера на больших экранах планируется на платформе HBO Max и в кинотеатрах 31 марта 2021 года. На территории Российской Федерации официально выход произойдет раньше, 25 марта 2021 года.

Источник: moi-portal.ru