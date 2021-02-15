Группа международных ученых не смогла найти объяснение тайны происхождения человека

15.02.2021, 17:08, Разное

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Международная группа исследователей провела новую масштабную работу, которая должна объединить всю доступную информацию, и цель которой открыть загадку происхождения человека. Основная задача, стоящая перед учеными: где и когда конкретно возник представитель рода Homo Sapiens.

Попытка повторного анализа существующих данных не дала ответ на вопрос относительно места и времени появления Homo sapiens. Кроме этого, существующее на сегодняшний день представление о том, что наука уже давно разобралась в происхождении человека, не совсем верно. В дальнейшем, по мнению ученых, целесообразно расширить область исследования в регионах, которые до этого рассматривались как второстепенные для возникновения Homo Sapiens. Отдельные регионы Центральной и Западной Африки, Юго-восточной Азии и субконтинентальные районы Индии могут оказаться весьма полезными в указанных исследованиях.



При этом, авторы научного исследования отметили, что вид Homo sapiens формировался в течении периода длительностью около миллиона лет, некоторые предки человека жили группами, и от них остались окаменелости, которые поддаются анализу, другой информации у ученых почти нет. Специалисты надеются, что в будущем полевые антропологические работы расширятся, и дальнейшие исследования на эту тему приведут к успешному результату.

Источник: planet-today.ru