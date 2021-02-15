 

Вирусолог Альтштейн оценил вероятность появления новой пандемии в будущем

15.02.2021, 17:08, Разное
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Врач-вирусолог Анатолий Альтштейн в рамках интервью оценил вероятность появления в будущем новой пандемии. По словам медика, сложно предсказать, станут ли представлять опасность для человечества мутации птичьего гриппа.
Специалист не стал прогнозировать, когда возникнут новые штаммы инфекции. Опасность от таких вирусов всегда присутствует, но реальные сроки возможной эпидемии назвать нельзя. Как заявил Альтштейн, на сегодняшний день функционируют различные лаборатории,где осуществляется контроль над возникновением мутаций гриппа животного происхождения. В связи с этим есть вероятность, что изменения обнаружатся учеными на первоначальных стадиях.

К тому же уже имеются наработки вакцин против птичьего гриппа. Можно подозревать, что получат широкое распространение какие-то варианты вируса, чтобы постепенно адаптировать препараты против них, работа в данном направлении уже проводится.

Источник: tvzvezda.ru



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