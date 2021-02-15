Беременная Квиткова рассекретила пол будущего ребенка

15.02.2021, 17:02, Новости дня

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Беременная блогер и победительница девятого сезона “Холостяка” на СТБ Дарья Квиткова 13 февраля в Instagram сообщила, что ждет сына.

Квиткова также опубликовала видео, на котором они с мужем, ведущим Никитой Добрыниным запечатлены в момент взрыва черного шара, из которого посыпалось голубое конфетти, обозначающее, что супруги ждут сына.

Увидев цвет конфетти, Квиткова и Добрынин принялись радостно обниматься.

“Это сын”, – подписала ролик Квиткова.

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Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

В мае 2020 года Квиткова вышла замуж за главного героя шоу “Холостяк”, ведущего Никиту Добрынина, 12 августа состоялась торжественная церемония бракосочетания. В ноябре супруги сообщили о покупке дома.

20 января 2021 года пара объявила, что вскоре у них родится ребенок.

Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович) родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим “Русского радио Украина”, в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.

Для Добрынина брак с Квитковой – второй в его биографии. С первой женой он расстался после четырех лет семейной жизни в 2017 году.

Дарья Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина, после свадьбы – Вакулович) ранее не имела опыта семейных отношений. Брак с Добрыниным – первый в ее биографии.

Девятый сезон реалити-шоу “Холостяк” состоялся весной 2019 года. Добрынин и Квиткова стали единственной парой, которая за всю историю украинского проекта узаконила отношения после завершения съемок.

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