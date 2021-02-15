 

Вакцинация, тарифы, евроинтерация. Корниенко сказал, о каких темах Шмыгаля спросят в Раде

15.02.2021, 17:02, Новости дня
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Первый заместитель главы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко предложил заслушать в Верховной Раде премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству в пятницу, 19 февраля. Об этом нардеп заявил на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп 15 февраля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Касательно Совета ассоциаций [Украина – ЕС], который прошел на прошлой неделе. Много есть информации и она противоречива, в частности, о том, что все плохо и Украина на последнем месте, коррупция и так далее… Есть решение, где в преамбуле написано, что Украина имеет право рассчитывать на продолжение своего процесса интеграции и возможного вступления в Евросоюз. Хотелось бы увидеть взгляд правительства на это. Взгляд конкретный на план тех законов и законопроектов, которые нужно нам принимать, чтобы евроинтеграция наша активно происходила”, – отметил нардеп.

Корниенко считает нужным выслушать Шмыгаля о результатах Совета ассоциации и о законодательных задачах, которые теперь стоят перед Кабинетом Министров и Верховной Радой Украины.

“Ну а если у него останется несколько минут доложить нам о старте вакцинации, будет тоже неплохо. И о тарифах. Я думаю, что премьер-министр расскажет нам об этих трех темах”, – уточнил замглавы фракции.

В пресс-службе Верховной Рады Украины добавили, что 19 февраля, во время часа вопросов к правительству Шмыгаль также выступит по вопросам обороны и сотрудничества с МВФ.

Шмыгаль 2 февраля не пришел на встречу с руководителями депутатских фракций и групп, которая была запланирована. На ней должны были говорить об урегулировании ситуации с тарифами для населения Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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