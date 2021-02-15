 

Кабмин Украины рассмотрел законопроект об увольнении Сытника – Шабунин

15.02.2021, 17:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Руководитель Центра противодействия коррупции (ЦПК) Украины Виталий Шабунин на своей странице в Facebook заявил, что Кабинет министров Украины 15 февраля рассмотрел и передаст в Верховную Раду законопроект, которым увольняет директора НАБУ.

“Соответствующее правку [об увольнении Сытника] по устному предложению одного из министров было добавлено к законопроекту, который меняет процедуру избрания нового директора НАБУ. Кстати, предложенная процедура гарантирует президенту Украины Владимиру Зеленскому избрание подконтрольного ему директора. Конкурсная комиссии: трех членов делегирует СНБО, шесть – КМУ (из них три международные эксперты)”, – говорится в сообщении.

По словам Шабунина, увольнение Сытника – личное решение Зеленского. Таким образом он отреагировал на начало расследования по закупке вакцин от COVID-19,  отметил глава ЦПК.

https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10158038974659537

“Бабель” сообщил, что соответствующую поправку в законопроект внес министр юстиции Украины Денис Малюська.

Представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан “Украинской правде” сообщил, что сегодня Кабмин собрался вне очереди и рассмотрел ряд вопросов, среди которых внесение в Раду правительственного законопроекта “О Национальном антикоррупционном бюро Украины” относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины”.

По его словам Кабмин поддержал его и “с доработкой” отправит в Раду. С текстом проекту можно будет ознакомиться позднее.

11 февраля на брифинге замминистра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что ГП “Медзакупки Украины” сорвало закупки на 0,95 млрд грн из почти 6 млрд грн. На основании этого Жумадилов обратился в НАБУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09 / Трамп и Байден обвинили друг друга в неспособности справиться с вирусами

06.08 / Бизнес Фургала оказался на грани банкротства

07.09 / Байден опережает Трампа на восемь процентных пунктов

04.10 / Губернатор Никитин решил добиваться контроля «на самом высоком уровне» за расследованием гибели Славиной

24.07 / “Многие лезут туда, где можно попиариться”. Полковник СБУ прокомментировал участие Авакова в освобождении заложников

15.07 / Врио главы Коми рассказал о ситуации с коронавирусом в республике

30.12 / Панасюк: После отстранения Тупицкого предлагаю выдавать Конституцию из мягкой бумаги, чтобы президенту и его поддакивателям было легче ее использовать

16.07 / Компания Honor представила ноутбук MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition

02.07 / Отставка Смолия. Послы G7 предостерегли от угрозы реформам в Украине

27.07 / Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска