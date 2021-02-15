Кабмин Украины рассмотрел законопроект об увольнении Сытника – Шабунин

15.02.2021, 17:02, Новости дня

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Руководитель Центра противодействия коррупции (ЦПК) Украины Виталий Шабунин на своей странице в Facebook заявил, что Кабинет министров Украины 15 февраля рассмотрел и передаст в Верховную Раду законопроект, которым увольняет директора НАБУ.

“Соответствующее правку [об увольнении Сытника] по устному предложению одного из министров было добавлено к законопроекту, который меняет процедуру избрания нового директора НАБУ. Кстати, предложенная процедура гарантирует президенту Украины Владимиру Зеленскому избрание подконтрольного ему директора. Конкурсная комиссии: трех членов делегирует СНБО, шесть – КМУ (из них три международные эксперты)”, – говорится в сообщении.

По словам Шабунина, увольнение Сытника – личное решение Зеленского. Таким образом он отреагировал на начало расследования по закупке вакцин от COVID-19, отметил глава ЦПК.

https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10158038974659537

“Бабель” сообщил, что соответствующую поправку в законопроект внес министр юстиции Украины Денис Малюська.

Представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан “Украинской правде” сообщил, что сегодня Кабмин собрался вне очереди и рассмотрел ряд вопросов, среди которых внесение в Раду правительственного законопроекта “О Национальном антикоррупционном бюро Украины” относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины”.

По его словам Кабмин поддержал его и “с доработкой” отправит в Раду. С текстом проекту можно будет ознакомиться позднее.

11 февраля на брифинге замминистра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что ГП “Медзакупки Украины” сорвало закупки на 0,95 млрд грн из почти 6 млрд грн. На основании этого Жумадилов обратился в НАБУ.

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