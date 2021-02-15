 

В SkyUp заверили, что украинцы смогут вылететь из Занзибара не позже 16 февраля. Туристы показали, в каких условиях ждут вылета

15.02.2021, 17:02, Новости дня
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Около 180 украинцев смогут вылететь из Занзибара в Киев не позже чем 16 февраля. Об этом авиакомпания SkyUp проинформировала в Facebook сегодня. 

Туристы, среди которых также есть граждане Беларуси, должны были вылететь в Украину 13 февраля, но из-за поломки самолета рейс перенесли. 

В компании сообщили, что через несколько часов технически самолет был готов совершить рейс, но необходимо было внести изменения в маршрут и получить разрешения от стран, чьи границы пересекает самолет. 

“В течение 13–15.02.21 наши представители ведут переговоры с авиационными органами стран, чтобы получить разрешения на пролет в их воздушном пространстве. Несколько раз мы получали устные заверения о готовности предоставить разрешения. Тогда мы начинали подготовку к рейсу, срывая пассажиров с места, однако в последний момент получали отказ. Сейчас к переговорам присоединилась Госавиаслужба Украины, чтобы ускорить решение вопроса. Если мы не получим разрешительных документов на сегодняшний вылет, завтра все пассажиры смогут вылететь в Киев нашим регулярным рейсом. Актуальную информацию о времени вылета пассажиры получат в смс-сообщениях”, – говорится в релизе компании. 

Там заверили, что технически самолет готов выполнить рейс в любую минуту.

hromadske пассажиры пожаловались на плохие условия в отелях, где они сейчас ожидают вылета. Кроме того, по словам туристов, не всем хватило мест. 

Один из номеров, в которых туристы ждут вылета. Фото hromadske.ua прислали пассажиры

Еще один пассажир, который не захотел называть своего имени, заявил, что их заселили в хостел, который “оказался борделем”. 

“Условия в хостеле ужасны. Грязь, антисанитария, отсутствие элементарных человеческих условий для проживания. Нет средств гигиены, нас не обеспечили даже водой. Шестерым людям не хватило мест”, – заявил он. 

В SkyUp сожалеют, что их клиенты испытывают неудобства. 

“В связи с высоким сезоном на острове нам не удалось сразу обеспечить пассажиров комфортным проживанием. Только питанием и возможностью пользоваться инфраструктурой отелей, однако сейчас все расселены в отдельных номерах до 16 февраля”, – заверили там. 

https://www.facebook.com/skyup.aero/posts/1071767606660161


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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